Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kärsi viimeisessä MM-karsintaottelussaan nöyryyttävän 0–1-tappion pikkumaa Maltalle Helsingissä.
Huuhkajat koki MM-karsintojen pohjakosketuksensa perjantaina. Malta yllätti Suomen Jake Grechin 82. minuutilla sijoittamalla uran ensimmäisellä A-maajoukkuemaalilla ja vei 1–0-vierasvoiton.
Maltan maalivahti Henry Bonello piti joukkuettaan pystyssä huipputorjunnoilla. Huuhkajista lähimpänä maalintekoa oli tolppaa kolisuttanut Benjamin Källman.
Teemu Pukki pelasi uransa viimeisen MM-karsintaottelun, kun konkarihyökkääjä pääsi kentälle vain muutama minuutti ennen Maltan iskemää maalia. Pukki on vielä Huuhkajien mukana maanantain maaottelussa Moldovaa vastaan Tampereella.
Pieni jalkapallomaa Malta on Fifa-rankingissa vasta sijalla 166. Suomi on Suomi 72:ntena. Tämäniltainen voitto on yksi Maltan jalkapallohistorian suurimmista. MM-karsinnoissa se oli aiemmin historiassaan onnistunut päihittämään vain Viron, Kyproksen ja Armenian.
Huuhkajat oli jo ennestään käytännössä menettänyt mahdollisuutensa päästä ensi vuonna pelattavaan MM-lopputurnaukseen. Nyt se on varmaa. Suomi sijoittuu karsintalohkossaan kolmanneksi saatuaan kahdeksasta ottelusta kasaan kymmenen pistettä.
Malta nousi lohkon jumbosijalta Liettuan ohi. Sillä on nyt seitsemästä ottelusta viisi pistettä, kun Liettua on kolmessa pinnassa.