Skotlannin miesten jalkapallomaajoukkue varmisti tällä viikolla paikan ensi kesän MM-lopputurnaukseen, kun se kukisti Glasgow'ssa Tanskan 4–2. Skotlanti palaa jalkapallon MM-lopputurnausnäyttämölle 28 vuoden tauon jälkeen, ja siitä, mitä se skoteille merkitsee, kertoo osaltaan myös tieto Britannian geologiselta tutkimuslaitokselta BGS:ltä.
Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan BGS havaitsi "pientä maanjäristystä" vastaavan mittaustuloksen, kun Kenny McLean teki voiton sinetöineen osuman Tanskan maaliin ottelun loppuhetkillä.
Toinen merkittävä seisminen tapahtuma tuli muutama hetki myöhemmin, kun erotuomari puhalsi ottelun päättyneeksi. BGS:n mittauspiste on noin kahden kilometrin päässä skottien Hampden Park -stadionista.
BBC kertoi, että BGS mittasi maan järisemistä myös viime kesänä popin supertähden Taylor Swiftin konsertoidessa Edinburghissa. Swiftin ja maajoukkueen järinöitä ei kuitenkaan voi BGS:n mukaan suoranaisesti vertailla mittaustilanteiden erilaisuuden vuoksi.