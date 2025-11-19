Haiti varmisti tiistaina paikkansa ensi kesän jalkapallon MM-kisoissa. Maajoukkueen ranskalaisluotsi Sebastien Migne on juhlittu sankari saarivaltiossa, jossa hän ei ole koskaan itse vieraillut.
Haiti, joka on jatkuvien levottomuuksien vuoksi pakotettu pelaamaan kotiottelunsa yli 800 kilometrin päässä Curacaossa, selvisi yllättäen MM-kisoihin voitettuaan tiistaina Nicaraguan maalein 2–0. Haiti sijoittui näin ollen karsintalohkonsa kärkeen Hondurasin ja Costa Rican yläpuolelle.
Kyseessä on Haitin ensimmäinen kerta MM-kisoissa 52 vuoteen. Saarivaltio selvisi edellisen kerran vuoden 1947 lopputurnaukseen, jolloin kisat pelattiin Länsi-Saksassa.
