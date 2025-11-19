Haiti varmisti tiistaina paikkansa ensi kesän jalkapallon MM-kisoissa. Maajoukkueen ranskalaisluotsi Sebastien Migne on juhlittu sankari saarivaltiossa, jossa hän ei ole koskaan itse vieraillut.

Saarivaltio jysäytti MM-kisoihin – päävalmentaja ei ole koskaan edes käynyt maassa: "Mahdotonta"

Paikalliset juhlivat Haitin paluuta jalkapallon MM-kisoihin.

Matkustajia varoitetaan matkustamasta Haitiin, jossa väkivalta ja levottomuudet ovat olleet yleinen huolenaihe vuoden 2010 maanjäristyksen jälkeen.

Päävalmentaja Sebastien Migne ei puolestaan ole koskaan päässyt käymään Haitissa.

– Se on mahdotonta (käydä siellä), koska se on liian vaarallista. Asun yleensä maissa, joissa työskentelen, mutta täällä se ei ole mahdollista. Sinne ei enää laskeudu kansainvälisiä lentoja, Migne kertoi France Football -lehdelle.