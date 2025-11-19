Karibialla sijaitseva Curacao on varmistanut paikkansa jalkapallon miesten MM-kisoissa turnaushistorian pienimpänä maana.
Curacao otti karsintojen B-lohkon päätösottelusta maalittoman vierastasapelin Jamaikaa vastaan. Näin Jamaika jäi siitä pisteen päähän.
Curacao pelasi ottelun ilman nimekästä päävalmentajaansa Dick Advocaatia, joka oli matkustanut kotimaahansa Hollantiin perhesyiden takia.
Curacaon väkiluku on noin 155 000, mikä vastaa suomalaiskaupungeista Jyväskylää. Saarivaltion pinta-ala on vain 444 neliökilometriä. Vertailun vuoksi sillä oltaisiin sijalla 204 Suomen 308 kunnan joukossa, heti Merikarvian (450 neliökilometriä) takana.
Curacaon lisäksi Panama ja Haiti selvittivät tiistaina tiensä lopputurnaukseen Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen karsinnoista.
Euroopan maista tiistaina kisalipun nappasivat Belgia, Itävalta, Sveitsi, Espanja ja Skotlanti.