Suomen miesten maajoukkue on sijalla 75 Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan keskiviikkona julkaisemalla maailmanlistalla. Huuhkajat oli edellisellä listalla 72:s, joten pudotusta tuli kolme sijaa.
Huuhkajat on ollut nykyistä huonommalla sijalla viimeksi syyskuussa 2017, jolloin se majaili 87:ntenä. Pohjakosketus nähtiin kesällä 2017, jolloin sijoitus oli 110:s.
Lue myös: Saarivaltio jysäytti MM-kisoihin – päävalmentaja ei ole koskaan edes käynyt maassa: "Mahdotonta"
Tämänhetkisen listan kärjessä on Espanja, toisena Argentiina, kolmantena Ranska, neljäntenä Englanti ja viidentenä Brasilia.
Pohjoismaista parhaiten on sijoittunut Tanska, joka on sijalla 21. Komeat MM-karsinnat pelanneen ja lopputurnaukseen suoraan edenneen Norjan sijoitus on 29:s. Surkeat MM-karsinnat pelannut Ruotsi on pudonnut 43:nneksi.
Lue myös: Ruotsalaismestari Suomen maajoukkueeseen – päävalmentaja ylistää
Suomen kanssa samassa MM-karsintalohkossa pelanneista maista Hollanti on listan seitsemäs, Puola 31:s, Liettua 146:s ja Malta 161:s. Huuhkajat Helsingissä voittanut Malta on yksi tuoreimman rankingin suurimmista nousijoista, sillä se paransi sijoitustaan viidellä.