Huteria pudotuspelihaaveita elättelevä Oulun Kärpät otti valtavan merkityksellisen vierasvoiton Pelicansista. Kärpät pyyhki taululle selkeät 5–0-lukemat

Kärpät lähti otteluun jo melkoisessa helteessä. Se oli ennen ottelua runkosarjassa sijalla 14 ja yhdeksän pistettä Pelicansin perässä. Matsiin sijalta 12 lähtenyt lahtelaisryhmä on Kärpille ehdoton "päävastus" viimeisistä pudotuspelipaikoista taistellessa.

Kärpät sai Lahden tiistai-illassa tuloksen tauluun. Joukkue karkasi avauserän loppupuolella 2–0-johtoon Benjamin Pietilän ja Eemil Erholtzin maaleilla.

Maalittoman toisen erän jälkeen Kärpät viimeisteli arvokkaan ryöstön kolmella lisäosumalla. Pietilä osui toistamiseen ja Matyas Kanter sekä Tuukka Tieksola kerran mieheen.

19-vuotiaalle Pietilälle illan maalit olivat liigauralle vasta toinen ja kolmas täysosuma.

Kärpät jatkaa sijalla 14, mutta sille voitto oli todella tärkeä, jotta Pelicans ei karkaa tavoittamattomiin. Oululaisilla on nyt 60 pistettä. Ottelun vähemmän pelannut lintuparvi on nyt kuuden pisteen päässä viimeisellä pudotuspelipaikkalla sijalla 12.

Kärppien iso viikko jatkuu huomenna KooKoon vieraana. Lauantaina vastassa on Jukurit. Pelicansin playoff-taistelu jatkuu sarjakärki Tapparan tahdissa perjantaina.