Pääkaupunkiseudun suuri raitiovaunuhankinta etenee markkinaoikeuden käsittelyyn.

Kaupunkiliikenne kertoo tiedotteessaan, että yhtiön päätöksestä hankkia uudet raitiovaunut sveitsiläiseltä Stadlerilta on valitettu.

Tarjouksen teki myös Kajaanissa raidekalustoa rakentava Skoda Transtech, mutta sen tarjous ei Kaupunkiliikenteen mukaan täyttänyt tarjouspyynnön pakollisista vaatimuksista kymmentä.

Nämä liittyivät muun muassa törmäysturvallisuuteen, jarrujärjestelmiin, pyörätuolialueen ominaisuuksiin ja esteettömyyteen, vaunun sisämittoihin, istuinten korkeuteen sekä melutason testauksen puutteellisuuteen, kertoo Kaupunkiliikenne.

Kaupunkiliikenteen mukaan on tyypillistä, että suuret kiskokalustohankinnat käyvät läpi markkinaoikeuden käsittelyn.

Sveitsiläisyhtiö oli ainoa vaihtoehto

Hankinnalle oli asetettu kaikkiaan 1 570 vaatimusta. Stadler oli ainoa kilpailuun osallistunut yhtiö, jonka tarjous täytti ne kaikki, minkä johdosta sveitsiläisyhtiö voitti kaupat.

– Skoda on määritellyt koko tarjouksensa liikesalaisuudeksi, joten meillä Kaupunkiliikenteellä ei ole mahdollisuutta avata tarjottuja teknisiä ominaisuuksia tarkemmin. Voimme kuitenkin todeta, että heidän nyt tarjoamansa vaunutyyppi ei täyttänyt kaikkia pakollisia vaatimuksia, sanoi omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen tiedotteessa.

Kaupunkiliikenne toteaa tiedotteessaan myös, että Skodan poissulkemiseen vaikutti myös kaksi muutakin tekijää.

– Niitä olivat olemassa oleviin sopimuksiin liittyvät toimitusvaikeudet ja käynnissä olevaan hankintaan liittyvät epäasianmukaiset vaikuttamisyritykset sekä suoraan hankintayksikköön että julkisuuden kautta.

Kaupunkiliikenteen hallituksen puheenjohtaja Eetu Kinnunen toteaa yhtiön edun olevan, että kilpailutuksiin saadaan mahdollisimman monta tarjoajaa.

– Hankintamenettelyn perustarkoitus on saada tarjouksia, jotka täyttävät pakolliset vaatimukset. Vain tarjouspyynnön vaatimukset täyttäviä tarjouksia voidaan vertailla keskenään, Kinnunen sanoi tiedotteessa.

Kaupunkiliikenne kertoi lokakuun alussa hankkivansa Stadlerilta kymmeniä uusia raitiovaunua pääkaupunkiseudun uusille raitiolinjoille.

Skoda Transtechin valmistamia Artic-raitiovaunuja on käytössä muun muassa pääkaupunkiseudun Raide-Jokeri-linjalla.

