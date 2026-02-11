Yhdysvaltain rannikkovartioston ja suomalaisten telakoiden väliset jäänmurtajasopimukset on allekirjoitettu.
Yhdysvaltojen rannikkovartiosto ja yhdysvaltalainen laivanrakentaja Davie Defense ovat päässeet sopimukseen Helsingin telakalla rakennettavista jäänmurtajista.
Amerikkalaisyhtiö kuuluu samaan konserniin Helsingin telakan kanssa, jossa rakennetaan kaksi jäänmurtajaa. Näistä ensimmäinen on tarkoitus toimittaa Helsingistä vuonna 2028.
Tämän lisäksi yhtiö rakentaa kolme jäänmurtajaa Yhdysvalloissa Texasissa. Yhtiön mukaan Suomen jäänmurtaja-asiantuntijuus, erikoisosaaminen ja teknologia ovat keskiössä myös Yhdysvalloissa rakennettavien laivojen teossa.
Yhdysvaltain rannikkovartiosto on tilannut Suomelta kaikkiaan 11 jäänmurtajaa. Neljä niistä rakennetaan Suomessa ja seitsemän Yhdysvalloissa.
Orpo: "Jälleen hyviä uutisia"
Elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) iloitsee tänään julkaistusta sopimuksesta.
– Helsingin telakan jäänmurtajatilauksen varmistuminen on erinomainen asia. Tällä ja aiemmin uutisoidulla Rauman telakan sopimuksella on erittäin merkittäviä positiivinen vaikutus suomalaiselle meriteollisuudelle, Puisto kommentoi työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.
Puiston mukaan telakoiden sekä laajan alihankinta- ja kumppaniverkoston muodostama kokonaisuus on kansainvälisesti ainutlaatuinen.
Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) hehkutti uutista sosiaalisessa mediassa.
– Jälleen hyviä uutisia teollisuudesta. Jäänmurtajayhteistyössä seuraava konkreettinen askel: uudet tilaukset Helsingin telakalta ovat nyt totta, Orpo sanoi.
Pääministerin mukaan yhteistyöstä hyötyy koko meriteollisuus.
Trumpin toiminta hiertänyt murtaja-asiassa
Murtajasopimukset perustuvat Suomen ja Yhdysvaltojen väliseen yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoittivat Washingtonissa lokakuussa.
Suomi, Yhdysvallat ja Kanada allekirjoittivat 18. marraskuuta puolestaan kolmenvälisen julkilausuman, jossa vahvistetaan tuki syksyllä 2024 käynnistetylle ICE Pact -jäänmurtajayhteistyölle. Sen tavoitteena on tiivistää yhteistyötä maailmanluokan arktisten ja polaaristen jäänmurtajien sekä niihin liittyvien suorituskykyjen kehittämisessä.
Trumpin puheet Grönlannin ostamisesta tai ottamisesta ovat herättäneet kritiikkiä Suomen murtajasopimusta kohtaan.
Esimerkiksi uutistoimisto AFP:n mukaan Trumpin pyrkimykset Grönlannissa ovat lisänneet yhä enemmän epäilyksiä jäänmurtajakauppojen taustalla olevista geopoliittisista tavoitteista.