Otkes on antanut päätöksensä vuodentakaisista raitiovaunuturmista

Helsingin ja Espoon alueilla kulkevan pikaratikan suunnittelussa ja rakentamisessa ei tunnistettu kaikkia keskeisiä liikennöintiin liittyviä riskejä. Asiasta kertoo kahta noin vuosi sitten tapahtunutta ratikkaturmaa tutkinut Onnettomuustutkintakeskus (Otkes).

Radan, kaluston ja liikennöinnin suunnitteluperiaatteita ohjasi Otkesin mukaan näkemys, jonka mukaan raitiolinja 15 on aiemman raitiotieverkon laajennus. Tämä johti Otkesin mukaan turvallisuuden kannalta epäedullisiin toteutusratkaisuihin.

Lokakuussa 2024 kaksi raitiovaunua törmäsi toisiinsa Itäkeskuksen päätepysäkin läheisyydessä Helsingissä, kun raitiovaunun kuljettaja lähti liikkeelle ilman lähtölupaa ja törmäsi vastaantulevan vaunun kylkeen. Yksi matkustaja loukkaantui lievästi ja aineelliset vahingot olivat mittavat.

Lue myös: Kaksi pikaraitiovaunua törmäsi toisiinsa Helsingissä

Marraskuussa 2024 raitiovaunu törmäsi radan päätymuuriin Espoon Keilaniemessä.

Otkesin mukaan kuljettaja menetti toimintakykynsä hieman ennen päätepysäkille saapumista eikä pystynyt pysäyttämään vaunua. Neljä ihmistä loukkaantui, mutta aineelliset vahingot jäivät vähäisiksi.

Lue myös: