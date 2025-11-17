Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt raitiovaunuhankkeen.
Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt raitiotievaunuhankkeen tarkistetun hankesuunnitelman äänin 44–23.
Asiakohtaan jätettiin neljä pöytäkirjalausumaa ja neljä eriävää mielipidettä.
Tarkistetun hankesuunnitelman mukaan Vantaan ratikka-allianssi rakentaa raitiotien ensimmäisessä vaiheessa Mellunmäestä Aviapoliksen aseman pohjoiselle sisäänkäynnille.
Lentoaseman päätepysäkistä laaditaan suunnitelma yhteistyössä Finavian kanssa ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi uusi pääteasema siihen liittyvine järjestelyineen ja kustannusarvio.
Jatkosta Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalialueelle päätetään vuoden 2027 loppuun mennessä.
Kannattava investointi
Ulkopuolisen asiantuntijan laatiman kiinteistötaloudellisen arvion perusteella ratikka tulee tuomaan Vantaan kaupungille enemmän tuloja kuin sen rakentaminen maksaa.
Ratikan hankesuunnitelman tarkistettu kokonaiskustannusarvio on noin 750 miljoonaa euroa, josta Vantaan rahoitusosuus on 541 miljoonaa euroa.
Vantaan ratikan rakentaminen alkaa vuonna 2025, ja liikennöinti voidaan aloittaa vuoden 2029 lopulla.