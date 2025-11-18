Ratikan rakentaminen alkaa vielä tämän vuoden puolella.

Vantaasta on tulossa Suomen neljäs ratikkakaupunki, sillä Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen maanantaina pikaratiotien tarkistetun hankesuunnitelman.

Ratikkayhteys on määrä rakentaa Helsingin Mellunmäestä Vantaalle ja siellä Tikkurilan kautta Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Hanketta tukivat sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto, osin kokoomus ja vihreät yhtä valtuutettua lukuun ottamatta. Perussuomalaiset, kristillisdemokraatit, keskusta sekä osa kokoomuslaisista vastustivat hanketta.

MTV Uutiset vieraili Vantaalla, jossa ratkaisu herättää tunteita. Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Paula Lehmuskallio on huolissaan ratikan hinnasta.

– En tietenkään ole tyytyväinen. Olen erittäin huolissani siitä suuresta rahamäärästä, joka siihen menee. Me otamme velkaa, sitä rahaahan meillä ei ole, Lehmuskallio sanoo.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ulla Kaukola (sd.) taas näkee, että Vantaasta tulee ratikan myötä nykyaikainen kaupunki.

– Se mahdollistaa sen, että kykenemme muutaman kymmenen vuoden aikana kaupunkia kehittämään paljon enemmän kaupunkimaiseksi. Se kiinnostaa yrityksiä ja asukkaita, sanoo Kaukola.