Merkittävä määrä VR:n junakalustoa siirtyy Suomen valtion omistamalle kalustoyhtiölle. Asiasta kertovat VR, liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja valtioneuvoston viestintä.
VR solmi tänään keskiviikkona kaupat junakalustosta Suomen Ostoliikennekaluston kanssa. Kauppahinta on yhteensä noin 250 miljoonaa euroa.
Kaluston siirtyminen toteutuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa Suomen Ostoliikennekalusto ostaa VR:ltä lähijunakalustoa, kiskobusseja ja yöjunavaunukalustoa.
Toisessa vaiheessa kalustoyhtiöön siirtyvät tulossa olevat yöjuna- ja autojunavaunut.
Ensimmäinen vaihe toteutuu jo lähiviikkoina ja toinen vaihe myöhemmin tänä vuonna.
VR maksaa kauppahinnasta pääomanpalautuksen valtiolle siten, että järjestely on VR:lle taloudellisesti neutraali.
Lisäksi myöhemmin on tarkoitus päättää ostoliikenteessä tarvittavan vetokaluston siirrosta.