Kajaanissa raidekalustoa rakentava Skoda Transtech jäi kakkoseksi.
Helsingin ja Vantaan uusien raitiovaunujen toimittajaksi on valittu sveitsiläinen Stadler, kertoo Kaupunkiliikenne. Stadler päihitti tarjouskilpailussa Skoda Transtechin, joka rakentaa raitiovaunuja Kajaanissa. Skoda Transtech on toimittanut muun muassa Raide-Jokeri-pikaraitiotiellä käytettävät Artic-raitiovaunut.
Kilpailun ratkaisi Stadlerin eduksi se, että sen tarjous oli kahdesta ainoa, joka täytti tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjousneuvotteluihin valittiin kolme tarjoajaa, joista Stadler ja Skoda Transtech jättivät lopullisen tarjouksen.
– Olemme vakuuttuneita siitä, että nyt valittu vaunutyyppi on Helsingin vaativiin olosuhteisiin paras mahdollinen, totesi Kaupunkiliikenteen hallituksen puheenjohtaja Eetu Kinnunen tiedotteessa.
Valittu vaunutyyppi on Kaupunkiliikenteen mukaan elinkaarikustannuksiltaan edullinen ja edustaa testattua teknologiaa.
Tarjouspyyntöön sisältyi kaikkiaan noin 1 600 vaatimusta uusien raitiovaunujen ominaisuuksista ja suorituskyvystä. Joukossa oli niin teknistaloudellisia kuin ympäristövaikutuksiin ja matkustuskokemukseen liittyviä vaatimuksia.
Valmistus Puolassa
Stadlerin raitiovaunut rakennetaan Puolan Siedlcessa. Hankintaan sisältyy yli 60 uutta raitiovaunua sekä optio hankkia vielä 120 raitiovaunua lisää. Lisäksi pakettiin kuuluu raitiovaunujen elinkaaren tuki 30 vuodeksi.
Raitiovaunuja tarvitaan lähivuosina lisää uusille raitiolinjoille, kuten Länsiratikoille ja Vantaan ratikalle. Hankinta mahdollistaa koko pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun, Kaupunkiliikenne toteaa.
Uusia raitiovaunuja tarvitaan myös korvaamaan lähes 50 vuotta vanhoja nivelraitiovaunuja.
Hankintapäätöksestä on mahdollista valittaa. Lopullinen sopimus kalustotoimittajan kanssa voidaan solmia aikaisintaan 14 vuorokauden odotusajan jälkeen.
Sveitsiläisyhtiö on aiemmin toimittanut Suomeen Flirt-junia ja DR19-vetureita. Vuonna 1942 perustettu Stadler valmistaa junia, metroja ja raitiovaunuja seitsemässä maassa.