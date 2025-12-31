Mestiksessä pelaava Helsingin Jokerit on purkanut hyökkääjä Arttu Lausniemen sopimuksen yhteisymmärryksessä pelaajan kanssa.

Jokerit tiedotti asiasta keskiviikkona.

Käynnissä oleva kausi oli Lausniemelle toinen Jokerit-paidassa. Hän pelasi tällä kaudella 21 ottelua tehoin 0+2.

Viime kaudella Lausniemi teki runkosarjassa 19 pistettä 48 ottelussa. Pudotuspeleissä hän teki IPK:ta vastaan pelatussa viidennessä finaalissa mestaruuden ratkaisseen maalin jatkoerässä.

Lausniemi on jo kolmas pelaaja, jonka Jokerit-sopimus on purettu kesken käynnissä olevan kauden. Aiemmin syksyllä Jokerit purki sopimukset Leevi Lembergin ja Niks Fenenkon kanssa.

Lähtijöiden lisäksi ovi on käynyt myös sisäänpäin, sillä kesken kauden mukaan joukkueeseen ovat liittyneet Miro Nalli, Veini Vehviläinen, Miks Tumanovs, Ville Leskinen, Matias Rajaniemi ja Otso Rantakari.