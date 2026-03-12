Lounasetuun ei ole tullut muutoksia vuonna 2026, muistuttaa Epassin toimitusjohtaja.

Medioissa on viime päivinä nostettu esiin lounasetu ja siihen tulleet muutokset. Helsingin Sanomien tuoreen artikkelin mukaan Verohallinto olisi taannoin tiukentanut lounasedun käyttöä kaupoissa, eikä lounasedulla saa enää ostaa eineshyllyn valmisruokia.

Helsingin Sanomien haastatteleman ja lounasetua hyödyntävän asiakkaan mukaan kaupasta olisi vielä pari viikkoa sitten voinut ostaa minkä tahansa valmisruoan, paistopistetuotteen tai valmissalaatin.

Todellisuudessa lounasetuun ei kuitenkaan ole tullut minkäänlaisia muutoksia vuoden 2026 alusta. MTV Uutiset kertoi jo huhtikuussa 2025, mitä kaikkea lounasedulla voi kaupasta ostaa, ja tämä listaus pätee edelleen.

"Mikään ei ole muuttunut"

Tämän vahvistaa myös lounasetupalveluita tarjoavan Epassin toimitusjohtaja Niklas Löfgren.

– Lehdillä oli juttua, että eineksiä ei yhtäkkiä saa ostaa lounasedulla. Mutta mikään ei ole muuttunut. Verottaja tarkensi ohjeita, mutta mikään sisällöstä – ei mikään – ole muuttunut, Löfgren tähdentää.

Valmisruokia tai paistopistetuotteita ei ole siis verottajan ohjeiden mukaan saanut ostaa lounasedulla aiemminkaan. Löfgren epäilee, että viime päivien uutisointi on saanut tuulta alleen, koska monissa kaupoissa on herätty päivittämään sisäisiä ohjeistuksia.

– Varmaan tässä on se, että jotkut kuluttajat ja toimittajat ovat huomanneet asian, kun kaupat ovat sisäisesti tarkentaneet ohjeistustaan nyt, kun verottaja on tehnyt tarkemmat ohjeet.

Lue myös: Hinnannousu ei pelästyttänyt lounasetuilijoita

Verohallinto ei ole heikentänyt lounasetua

Löfgren painottaa, että Verohallintoa on turha syyttää lounasedun heikentämistä, koska mitään sellaista ei ole tapahtunut.

– Edut ovat vain selkeämmät kuin mitä ne olivat aiemmin.

Epassin toimitusjohtaja toivoisi kuitenkin keskustelun heräävän siitä, voisiko tulevaisuudessa myös eineshyllyn tuotteet laskea mukaan lounasetuun.

– Eineksetkin ovat tänä päivänä muuttuneet. Ne eivät ole enää sitä euron mikropizzaa. Siellä on hyviä, valmiita ja pakattuja tuotteita, jotka toimivat hyvinä lounaina.