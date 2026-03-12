Otkes käynnistää turvallisuustutkinnan Silja Serenadella syntyneestä vaaratilanteesta.

Maaliskuun alussa tapahtuneessa tilanteessa autolautan kyydissä ollut kuorma-auto alkoi savuta merellä keskellä yötä.

Tilanne johti vaativiin sammutus- ja jäähdytystoimiin aluksella sekä myöhemmin Maarianhaminan satamassa. Vaaratilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen ja uusien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy.

Vaaratilanteessa riski suuremmalle onnettomuudelle

Tutkinnanjohtaja Mirva Salokorven mukaan tilanteessa oli riski paljon isommalle onnettomuudelle.

– Tilanteesta teki vaarallisemman se, että ajoneuvon vieressä oli akkulastia kuljettanut toinen ajoneuvo, Salokorpi kertoo.

– Autokannella oli rekka, jossa oli kyydissä jätealumiinia tai jätemetallia trailerissa kyydissä ja sieltä oli jostain syystä alkanut muodostumaan savua, kertoi meripelastusjohtaja Antti Yläjääski MTV Uutisille onnettomuutta seuraavana päivänä.

Kytemisen tarkasta syystä ei ollut vielä tarkkaa tietoa. Yläjääski kuitenkin arvioi tuolloin, että metallijätteen seassa oli jotain, mikä ei olisi sinne kuulunut.

– Siellä on varmaan ollut jotain muutakin kuin metalliromua siellä kyydissä. Tai jotain jäämiä jostain.

Otkesin tutkinnan kautta on tarkoitus selvittää vaaratilanteeseen johtanut tapahtumaketju. Keskiössä on vaarallisen kierrätysmateriaalin merkitseminen ja kuljettaminen matkustaja-autolautoilla.

– Tämä tutkinta antaa mahdollisuuden tarkastella koko ketjua vaarallisten materiaalien varastoinnista, kuljettamisesta ja lastaamisesta aina sammutus- ja pelastustoimiin asti, tutkinnanjohtaja lisää.

Onnettomuustutkintakeskus korostaa, että turvallisuustutkinnassa ei puututa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin.

Turvallisuustutkinta kestää noin 9–12 kuukautta.