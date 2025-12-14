Pääinisteri Petteri Orpo kritisioi perussuomalaisten silmienvenytyskuvia./All Over Press
Pääministeri katsoo, että käytös ei ollut hyväksyttävää eikä järkevää. Mahdollisista seuraamuksista päättävät hänen mukaansa ryhmäpuheenjohtajat.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan perussuomalaisten kansanedustajien silmienvenytyskuvien julkaiseminen meni lapsellisuuden puolelle. Hän sanoo, että heidän käytöksensä ei ollut hyväksyttävää eikä järkevää.
Muun muassa perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola vaihtoi Facebookissa profiilikuvansa otokseen, jossa hän venyttää silmiään vinoon. Kuvatekstinä luki "Je suis Sarah!". Tämän jälkeen ainakin kansanedustaja Kaisa Garedew (ps.) julkaisi vastaavan otoksen.
Miss Suomi -organisaatio oli tätä ennen kertonut, että Miss Suomi Sarah Dzafce menettää tittelinsä. Päätöksen syynä oli sosiaalisessa mediassa julkaistu kuva, jossa Dzafce levitti silmiään vinoon ja jonka yhteydessä olleessa tekstissä annettiin ymmärtää hänen esittävän kiinalaista.
Silmien vinoon levittäminen on perinteisesti ollut rasistinen ele aasialaisia kohtaan.
Orpon mukaan asia tullaan käsittelemään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken alkuviikosta. Hän ei ottanut kantaa siihen, pitäisikö kuvien julkaisemisesta aiheutua rangaistusta kansanedustajille.
– Olemme sopineet niin, että silloin kun tällaisia tapahtumia on eduskuntaryhmien tasolla, ne käsitellään nimenomaan eduskuntaryhmien välillä. Heidän tehtävänsä on arvioida keskustelujen perusteella, aiheutuuko toimenpiteitä, Orpo sanoo.
Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat syyskuun alussa sanktiomenettelystä tapauksissa, joissa hallituspuolueiden edustajan kielenkäyttö on hallituksen rasisminvastaisen yhdenvertaisuustiedonannon vastaista. Ministereiden tapauksessa asia käsitellään puolueiden puheenjohtajien kesken. Kansanedustajien tapauksessa asia käsitellään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokouksessa. Jos rike todetaan, edustajan oma ryhmä antaa kansanedustajalle sanktion.
Pahoillaan Dzafcen puolesta
Ylen Ykkösaamussa lauantaina vieraana ollut Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen kommentoi yleisellä tasolla, että missin anteeksipyyntövideota voisi periaatteessa käyttää poliittisiin tarkoituksiin asiayhteydestään irrotettuna.
– Olen todella pahoillani, jos vääränlaista kuvaa syntyy, sanoi Orpo, kun häneltä kysyttiin, tuliko mukaan valtiollista vaikuttamista.
Orpo sanoo myös olevansa "jopa hieman pahoillaan" asian liikkeelle saaneen Dzafcen puolesta.
– Nyt puhutaan jo ihan erilaisista asioista, joten siksi tämä pitää saada poikki.
On Ukrainan asia päättää, onko se valmis joustamaan Nato-jäsenyydestä
Orpolta kysyttiin myös Ukrainan tilanteesta. Orpo sanoo, että Ukrainan pitää edelleen itse saada valita, haluaako se liittyä Euroopan unioniin tai sotilasliitto Natoon. Jos Ukraina on valmis näistä neuvottelemaan ja joustamaan, asia on edelleen maan oma päätös, Orpo sanoo.
Reuters ja Financial Times uutisoivat aiemmin, että Ukraina luopuu pyrkimyksistään päästä Naton jäseneksi, jos se saa muuten riittävät turvatakuut.
