Miss Suomi -organisaatio oli tätä ennen kertonut, että Miss Suomi Sarah Dzafce menettää tittelinsä. Päätöksen syynä oli sosiaalisessa mediassa julkaistu kuva, jossa Dzafce levitti silmiään vinoon ja jonka yhteydessä olleessa tekstissä annettiin ymmärtää hänen esittävän kiinalaista.

Muun muassa perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola vaihtoi Facebookissa profiilikuvansa otokseen, jossa hän venyttää silmiään vinoon. Kuvatekstinä luki "Je suis Sarah!". Tämän jälkeen ainakin kansanedustaja Kaisa Garedew (ps.) julkaisi vastaavan otoksen.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan perussuomalaisten kansanedustajien silmienvenytyskuvien julkaiseminen meni lapsellisuuden puolelle. Hän sanoo, että heidän käytöksensä ei ollut hyväksyttävää eikä järkevää.

Pääministeri katsoo, että käytös ei ollut hyväksyttävää eikä järkevää. Mahdollisista seuraamuksista päättävät hänen mukaansa ryhmäpuheenjohtajat.

Ei ottanut kantaa rangaistustarpeeseen

Orpon mukaan asia tullaan käsittelemään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken alkuviikosta. Hän ei ottanut kantaa siihen, pitäisikö kuvien julkaisemisesta aiheutua rangaistusta kansanedustajille.