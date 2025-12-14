Silmienvenyttelykuviin liittyvä kohu ei ole laantumassa. Nyt SDP:n varapuheenjohtaja kritisoi kovin sanoin pääministerin reagointia.
SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar kertoo olevansa pettynyt pääministeri Petteri Orpon (kok.) reagointiin niin sanotussa perussuomalaisten silmienvenyttelykohussa. Orpo kommentoi kohua tänään Ylen haastattelussa.
Razmyar syyttää nyt Orpon reagointia kohuun "hitaaksi ja hampaattomaksi".
– Yhdenvertaisuustiedonanto on pelkkä irvikuva, jos pääministeri Orpo katsoo, että riittää, kun poikkeamiin siitä reagoidaan, vaikka niitä ei voida estää, Razmyar toteaa.
Razmyar kommentoi Orpon todenneen, että kaikkiin poikkeamiin tiedonannosta on puututtu ja että tähänkin puututaan ensi viikolla eduskuntaryhmien tasolla.