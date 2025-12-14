– Yhdenvertaisuustiedonanto on pelkkä irvikuva, jos pääministeri Orpo katsoo, että riittää, kun poikkeamiin siitä reagoidaan, vaikka niitä ei voida estää, Razmyar toteaa.

Razmyar syyttää nyt Orpon reagointia kohuun "hitaaksi ja hampaattomaksi".

Silmienvenyttelykuviin liittyvä kohu ei ole laantumassa. Nyt SDP:n varapuheenjohtaja kritisoi kovin sanoin pääministerin reagointia.

Razmyar kirjoittaa menneensä laskuissa sekaisin, kuinka monta kertaa hallitus on joutunut setvimään kansanedustajiensa rasismia. AOP

– Olen mennyt jo sekaisin laskuissa, monettako kertaa hallitus setvii kansanedustajiensa rasistisia ulostuloja. Nämä tilanteet tulevat jatkumaan, koska pääministeri sen sallii ja tulee sallimaan jatkossakin, vaikka hän pitää jokaista keskustelua onnistumisena, Razmyar kirjoittaa tiedotteessaan.

– Pääministeri kykenee vastaamaan tähän vain, että asiasta keskustellaan ensi viikolla. Ainoa säällinen asia, mitä voidaan vaatia, on julkinen anteeksipyyntö vähintään kyseisiltä kansanedustajilta ja perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtajalta. Jos anteeksipyyntöä ei saada, ovat pelisääntökeskustelut aivan turhia ja Orpo jättää hyväksynnällään syvän ja synkän tahran historiaan oikeuttaessaan rasismin aivan uudella tavalla.