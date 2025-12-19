Uutisointi Suomen hallitusta ravistelevasta kohusta jatkuu Japanissa.
Tokioon tänään matkustanut suomalaisturisti sai vastaansa karun muistutuksen siitä, miten Suomen hallitusta ravisteleva perussuomalaiskohu näkyy yhä Japanissa.
Tokion Hanedan lentokentällä olleissa televisioissa näytettiin uutislähetystä, jossa käsiteltiin aihetta. Jutun kuvituksena oli muun muassa videokuvaa, siitä, miten perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen venyttää silmiään. Tynkkynen esittää kuvaamallaan videolla, mikä ele johti Miss Suomen tittelin viemiseen.
Hetken kuluttua ruudulla näkyi pääministeri Petteri Orpo (kok.) sekä hänen anteeksipyyntöviestinsä, joka on julkaistu ainakin Suomen Japanin- ja Etelä-Korean-suurlähetystöjen sosiaalisen median kanavilla.
Orpon anteeksipyyntö liittyy perussuomalaisten kansanedustajien julkaisemiin kuviin, joissa he venyttävät silmiään. Ele on yleisesti tulkittu rasistiseksi aasialaisia kohtaan.
Viestissään Orpo pyytää vilpittömästi anteeksi ja vakuuttaa, että julkaisut eivät heijasta Suomen arvoja, jotka arvostavat tasa-arvoa ja osallisuutta.