Orpon mukaan on tärkeää jatkaa vuoropuhelua Kiinan kanssa kahdenvälisestä yhteistyöstä sekä ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä, kuten sääntöpohjaisen järjestelmän ja kaupan haasteista.

Virallisten keskusteluiden aiheina ovat Suomen ja Kiinan kahdenväliset suhteet, EU:n ja Kiinan suhteet sekä ajankohtaiset kansainväliset kysymykset, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Matkan tarkoituksena on jatkaa vuoropuhelua Kiinan johdon kanssa ja edistää Suomen vientimahdollisuuksia Kiinassa, tiedotteessa sanotaan.

Orpo tapaa tiistaina Kiinan presidentin Xi Jinpingin , pääministeri Li Qiangin ja kansankongressin puhemiehen Zhao Lejin .

– Kiina on tärkeä vientimarkkina suomalaisyrityksille ja EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. EU:n ja Kiinan suhteen tulee perustua vastavuoroisuuteen ja tasapuoliseen markkinoillepääsyyn, Orpo sanoo tiedotteessa.