Pääministeri Petteri Orpo (kok.) matkustaa Kiinaan tammikuun lopulla, kertoo valtioneuvoston viestintä. Orpon vierailu Pekingissä kestää sunnuntaista ensi viikon keskiviikkoon.
Orpo tapaa tiistaina Kiinan presidentin Xi Jinpingin, pääministeri Li Qiangin ja kansankongressin puhemiehen Zhao Lejin.
Matkan tarkoituksena on jatkaa vuoropuhelua Kiinan johdon kanssa ja edistää Suomen vientimahdollisuuksia Kiinassa, tiedotteessa sanotaan.
Virallisten keskusteluiden aiheina ovat Suomen ja Kiinan kahdenväliset suhteet, EU:n ja Kiinan suhteet sekä ajankohtaiset kansainväliset kysymykset, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.
Tärkeä vientimarkkina
Orpon mukaan on tärkeää jatkaa vuoropuhelua Kiinan kanssa kahdenvälisestä yhteistyöstä sekä ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä, kuten sääntöpohjaisen järjestelmän ja kaupan haasteista.