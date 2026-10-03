– Jos sopivaa asiointiaikaa ei ole saatavilla, voi poliisiasemalle mennä ilman ajanvarausta, mutta silloin kannattaa varautua jonottamaan.

Tämän jälkeen passiasioimiseen kannattaa ryhtyä ensisijaisesti sähköisesti, kuten pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kuvittele tilanne. Ihan pian on alkamassa pitkään odottamasi ja ansaitsemasi lomamatka. Laukut on jo pakattu, kukat kasteltu ja lento on lähdössä lähipäivinä.

Onko passi kateissa tai vanhentunut? Toimi näin, jos on kiire!

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Passi jopa heti käteen

Nouto kioskilta

Lienee hyvä huomioida, että passien kysyntä on yleensä suurinta loma-aikoina.



Hakija voi jäädä myös tyystin ilman passia, mikäli hänelle ei voida myöntää sitä esimerkiksi maastapoistumiskiellon, etsintäkuulutusten tai suorittamattoman vankeusrangaistuksen takia.