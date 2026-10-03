Suomessa matkustusasiakirjan saa tarvittaessa nopeasti.
Kuvittele tilanne. Ihan pian on alkamassa pitkään odottamasi ja ansaitsemasi lomamatka. Laukut on jo pakattu, kukat kasteltu ja lento on lähdössä lähipäivinä.
Kohta kilisteltäisiin ystävien kanssa lähtöskumpat kentällä.
Sitten se iskee. Kuin miljoona volttia. Tajuat, että passi on mennyt vanhaksi. Kysyimme poliisilta, mitä tällaisessa tilanteessa on tehtävissä.
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Ensin passikuva
Poliisihallituksen ylitarkastaja Juhani Ruutu kertoo sähköpostitse, että riippumatta reissun aikataulusta, ensin on syytä hoitaa itsestään passikuva.
Tämän jälkeen passiasioimiseen kannattaa ryhtyä ensisijaisesti sähköisesti, kuten pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
– Järjestelmä ilmoittaa, tarvitseeko hakijan asioida poliisiasemalla vai käsitelläänkö hakemus kevennetyssä hakemusmenettelyssä.
Jos käynti tarvitaan, tällöin suositellaan asiointiajan varaamista.
– Jos sopivaa asiointiaikaa ei ole saatavilla, voi poliisiasemalle mennä ilman ajanvarausta, mutta silloin kannattaa varautua jonottamaan.