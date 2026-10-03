Säilykekala on helppo ja usein tuoretta kalaa edullisempi vaihtoehto. Mutta häviääkö purkkikala tuoreelle kalalle ravitsemuksellisesti? Ravitsemusterapeutin mukaan ero on yllättävän pieni.
Kalaa olisi hyvä saada ruokapöytään säännöllisesti, mutta aina tuoreen kalan ostaminen tai valmistaminen ei houkuttele. Silloin mieleen saattaa hiipiä ajatus säilykekalan käytöstä.
Kaupan hyllyiltä löytyy nykyään perinteisen tonnikalan lisäksi runsaasti esimerkiksi kotimaisista järvikaloista valmistettuja säilykkeitä.
Mutta onko purkkikala ravitsemuksellisesti yhtä hyvä valinta kuin tuore kala?
Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaisen mukaan vastaus on pitkälti kyllä.
– Säilytyksen aikana ei juurikaan niitä ravintoaineita menetetä. Käytännössä siitäkin näkökulmasta se on sama, Laatikainen kertoi Huomenta Suomessa.
Lue myös: Tätä purkkiruokaa kannattaa syödä – lyömättömät terveyshyödyt
Nämä tiedot kannattaa lukea purkin kyljestä
Laatikaisen mukaan ratkaisevampaa onkin se, mitä kalaa purkin sisällä on, ja mihin se on säilötty. Kalasäilykkeissä kannattaakin kiinnittää huomiota etenkin kahteen asiaan: suolaan ja öljyyn.
Laatikainen suosittelee vilkaisemaan kalasäilykkeen ravintosisältöä ennen ostopäätöstä. Hänen mukaansa kalasäilykkeissä on tyypillisesti suolaa noin 1,3 prosenttia, mutta joissakin tuotteissa määrä voi nousta jopa kahteen prosenttiin.
– Se on jo sitten aika paljon, että silloin ainakaan ei pitäisi lisätä sitä suolaa, Laatikainen sanoo.
Öljyyn säilötyissä kaloissa kannattaa puolestaan tarkistaa, mitä öljyä tuotteessa on käytetty. Laatikainen nostaa esiin rypsiöljyn, jota käytetään usein kotimaisissa järvikalasäilykkeissä.
– Rypsiöljy on omega-3-rasvahappojen lähde, hyvä E-vitamiinin lähde.
Laatikainen nostaa kalalajeista esiin erityisesti silakan ja muikun. Hänen mukaansa silakka yltää omega-3-rasvahappojen määrässä jopa lohen tasolle.