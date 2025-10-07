Suomessa matkustusasiakirjan saa tarvittaessa nopeasti.

Kuvittele tilanne. Ihan pian on alkamassa pitkään odottamasi ja ansaitsemasi lomamatka. Laukut on jo pakattu, kukat kasteltu ja lento on lähdössä lähipäivinä.

Kohta kilisteltäisiin ystävien kanssa lähtöskumpat kentällä.

Sitten se iskee. Kuin miljoona volttia. Tajuat, että passi on mennyt vanhaksi. Kysyimme poliisilta, mitä tällaisessa tilanteessa on tehtävissä.

Ensin passikuva

Poliisihallituksen ylitarkastaja Juhani Ruutu kertoo sähköpostitse, että riippumatta reissun aikataulusta, ensin on syytä hoitaa itsestään passikuva.

Tämän jälkeen passiasioimiseen kannattaa ryhtyä ensisijaisesti sähköisesti, kuten pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

– Järjestelmä ilmoittaa, tarvitseeko hakijan asioida poliisiasemalla vai käsitelläänkö hakemus kevennetyssä hakemusmenettelyssä.

Jos käynti tarvitaan, tällöin suositellaan asiointiajan varaamista.

– Jos sopivaa asiointiaikaa ei ole saatavilla, voi poliisiasemalle mennä ilman ajanvarausta, mutta silloin kannattaa varautua jonottamaan.

Passi jopa heti käteen

Matkustusasiakirjan saa käteensä Suomessa varsin nopeasti.

Väliaikaisen passin saa tietyiltä poliisiasemilta jopa saman tien, mutta se on turvatasoltaan heikompi kuin varsinainen passi. Siksi se on voimassa enintään vuoden.

Väliaikaisen passin saaminen ei myöskään ole itsestäänselvyys, muistuttaa Ruutu.

Väliaikaisen passin saamisella on lain mukaan oltava niin kova kiire, ettei se saapuisi edes nopeutetulla toimituksella riittävän ajoissa.

Laki edellyttää väliaikaiselle passille myös erityistä syytä, kuten esimerkiksi varattua matkaa ulkomaille. Kannattaa huomioida, että väliaikainen passi ei käy kaikkiin maihin.

Express-passin toimitusaika on 0–2 arkipäivää, pikapassin 2–4 arkipäivää ja passin normaalitoimitus ottaa noin 8 arkipäivää.

– Passi, pikapassi ja express-passi ovat sama asiakirja, erona on vain se, että ne toimitetaan eri toimitusnopeudella.

Nouto kioskilta

Valmiit passit noudetaan ensisijaisesti suoratoimituspisteistä, joita on noin 700 ympäri maata. Piste saattaa olla esimerkiksi R-kioskissa.

Passin hinta riippuu siitä, tekeekö hakemuksen sähköisesti vai poliisiasemalla. Myös toimitusnopeus vaikuttaa hintaan.

– Esimerkiksi sähköinen passihakemus maksaa 51 euroa, passihakemus poliisiasemalla 55 euroa, sähköinen pikapassihakemus 70 euroa ja sähköinen express-hakemus 90 euroa.

Lienee hyvä huomioida, että passien kysyntä on yleensä suurinta loma-aikoina.



Hakija voi jäädä myös tyystin ilman passia, mikäli hänelle ei voida myöntää sitä esimerkiksi maastapoistumiskiellon, etsintäkuulutusten tai suorittamattoman vankeusrangaistuksen takia.

