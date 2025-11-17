Poliisi muistuttaa, ettei kymmenen vuoden passia kannata jäädä odottelemaan.

Keväällä 2025 uutisoitiin passin enimmäisvoimassaoloajan muuttumisesta. Kymmenen vuoden passi ei kuitenkaan ole vielä haettavissa, muistuttaa poliisi nyt.

Esimerkiksi Oulun poliisilaitos kertoo Facebook-julkaisussaan, että poliisin lupapalveluissa on tullut esiin lukuisia kysymyksiä uusiin passeihin liittyen.

– Osa asiakkaista on jäänyt odottamaan passin enimmäisvoimassaoloajan muuttumista kymmeneen vuoteen. Passin uusimisen kanssa ei kuitenkaan kannata jäädä odottamaan, sillä voimassaoloajan muuttuminen vie vielä aikaa, koska se edellyttää muutoksia vähintäänkin lainsäädäntöön ja tietojärjestelmiin, kertoo lupahallintopäällikkö