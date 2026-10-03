Lentoperämiehen taustoista on uutta tietoa.
Omanilainen lentoperämies, jota epäillään Flydubai-yhtiön lentokapteenin puukottamisesta, oli lentokiellossa Omanissa, koska hänen epäiltiin radikalisoituneen. Asiasta kertovat useat mediat.
Muun muassa Wall Street Journal -lehden ja uutiskanava CNN:n mukaan perämies olisi ollut lentokiellossa Omanissa.
Uutiskanava CNN:n mukaan Omanin kansallinen lentoyhtiö olisi jo viime vuonna estänyt perämiehen lentämisen maan kansallisen lentoyhtiön palveluksessa.
Hyökkäys tapahtui keskiviikkona lentoyhtiö Flydubain lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai avattua ohjaamon oven, ja hyökkääjä taltutettiin. Kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan.