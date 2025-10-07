Ennen lomamatkaa on tärkeä varmistaa, että mukana on tarpeeksi muun muassa lääkkeitä.

Kroonisen sairauden kanssa elävän kannattaa lomamatkan suunnittelun ohessa huomioida myös oma sairaus. Muuten perillä saattaa odottaa ikävä yllätys, varoittaa vakuutusyhtiö LähiTapiolan korvausasiantuntija Sari Laakso tiedotteessa.

Krooninen sairaus koskettaa miljoonia suomalaisia.

Esimerkiksi aikuisikäisistä suomalaisista noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine, kertoo Käypä Hoito. Diabetesta sairastaa arvioiden mukaan noin puoli miljoonaa suomalaista, kertoo puolestaan Terveyskirjasto. Astmaa sairastaa Hengitysliiton mukaan noin 10 prosenttia aikuisväestöstä.

Ennen lomalle lähtöä kannattaa ottaa terveydenhuollon ammattilaiseen yhteyttä, jos sairauden hoitotasapainon kanssa on ollut haasteita. Matkan varaamista ja itse matkalle lähtemistä tulee kuitenkin harkita erityisen tarkasti siinä tapauksessa, että oma vointi on heikentynyt tai jos oireiden tutkimukset ja diagnosointi ovat vielä kesken.

Tilanne voi olla esimerkiksi se, että aiemmin verenpainetauti on ollut lääkityksen avulla tasapainossa, mutta ennen matkaa paineet alkavatkin heitellä ja vointi heiketä. Tällaisessa tapauksessa matkustajavakuutus voi Laakson mukaan korvata reissun peruuntumisen.

Hoituuko korkea verenpaine elämäntapamuutoksilla? Juttu jatkuu videon alla.

9:32 Tarvitaanko korkean verenpaineen hoitoon lääkitystä? Haastattelussa Turun yliopiston sisätautiopin professori Teemu Niiranen.

"Matkustajavakuutus ei pääsääntöisesti korvaa..."

Jos kuitenkin voinnin heikkenemisestä huolimatta päättää lähteä lomalle, tilanne on toinen.

– Jos päättää lähteä reissuun, vaikka tutkimukset ja hoidot ovat kesken, se on iso riski. Matkustajavakuutus ei pääsääntöisesti tällöin korvaa hoidosta tai matkan keskeytymisestä koituvia kuluja, ja moni ei tule ajatelleeksi kustannuksia. Esimerkiksi ambulanssilento takaisin kotiin maksaa helposti kymmeniä tuhansia euroja, Laakso sanoo.

Asia kannattaa ottaa mietintämyssyyn erityisesti nyt, kun moni suomalainen suuntaa etelään syyslomalle tai jopa koko talveksi. Mikäli hyvässä hoitotasapainossa oleva sairaus pahenee yllättäen matkalla, matkustajavakuutuksesta on apua kiirellisen hoidon korvaamisessa usein noin kymmenen vuorokauden ajan.

Laakso vinkkaa, että matkalle kannattaa ottaa mukaan eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka helpottaa hoidon saamista.

– Jos on mahdollista valita, kannattaa hakeutua hoitoon julkiseen terveydenhuoltoon. Tilanteessa, jossa hoitoa tarvitaan pidempään kuin kymmenen vuorokautta, se tulee usein huomattavasti edullisemmaksi kuin esimerkiksi yksityisessä sairaalassa. Hoidon saaminen julkisessa terveydenhuollossa ei myöskään välttämättä enää onnistu, jos hoito on alkanut yksityisellä puolella.

Pakkaathan lääkkeet käsimatkatavaroihin?

Reissuun lähtiessä on oleellista varmistaa, että mukana on matkan ajaksi tarpeellinen määrä lääkkeitä sekä tarvittavia hoitotarvikkeita. Lisäksi kannattaa pakata mukaan niin reseptit kuin luettelo lääkkeistä, joita käyttää. Ne helpottavat ja nopeuttavat hoitoa, jos sitä matkakohteessa tarvitaan.

– Lääkkeitä kannattaa ottaa mukaan hieman enemmän kuin matka-aikana tarvitsee siltä varalta, että matka syystä tai toisesta pitkittyykin. Lääkkeet ja reseptit on hyvä pakata käsimatkatavaroihin, sillä matkatavarat voivat kadota tai vahingoittua. Apteekista saa tarvittaessa mukaan myös allekirjoitetun englanninkielisen reseptijäljennöksen, Laakso vinkkaa.

Vuonna 2024 kerroimme, kuinka Marika Dereere joutui pahaan pulaan matkallaan Belgian kautta Kap Verdelle. Dereere ei ollut muistanut ottaa mukaansa tärkeää lääkettään. Hän varoitti tuolloin oman kokemuksensa kautta muita unohtamasta lääkkeitä kotiin, sillä niiden saaminen jopa EU-maassa voi olla yllättävän vaikeaa. Lue lisää: Marika lähti ulkomaille ilman lääkkeitään ja joutui mahdottomaan tilanteeseen – antaa nyt tärkeän vinkin

Katso myös: Näin pakkaat järkevästi pidemmälle lomareissulle

7:39 Näitä tavaroita ilman matkabloggaaja Anna-Katri Räihä ei lähtisi reissaamaan.

Lähde: LähiTapiola