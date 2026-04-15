Passin tai henkilökortin uusiminen kannattaa aloittaa netissä. Voimassaolon lisäksi on tärkeää tarkistaa matkustusasiakirjan kunto.

Poliisi kehottaa kesän ulkomaanmatkaa suunnittelevia tarkistamaan passin tai henkilökortin voimassaolon ja kunnon jo nyt. Matkustusasiakirjan on oltava ehjä ja voimassa koko matkan ajan, ja EU:n ulkopuolisissa maissa se vaaditaan usein voimassa olevaksi vielä joitakin kuukausia matkan päättymisen jälkeen.

Poliisi muistuttaa, että ulkomaille matkustavan tulee selvittää etukäteen myös kohdemaan matkustusasiakirjavaatimukset.

Uusiminen kannattaa aloittaa verkosta

Passin tai henkilökortin uusiminen sujuu tarvittaessa nopeasti, sillä vapaita ajanvarausaikoja on hyvin saatavilla suurimmassa osassa Suomea.

Jos uusiminen on jäänyt viime tinkaan, usealla poliisiasemalla voi asioida myös ilman ajanvarausta.

Asiointi kannattaa poliisin mukaan aloittaa aina verkosta. Sähköisen hakemuksen jättämisen yhteydessä järjestelmä kertoo, tarvitsetko tunnistautumisajan poliisiasemalle, ja samalla voit varata asiointiajan haluamalleen poliisiasemalle.

Verkon kautta haettu passi tai henkilökortti on myös hieman edullisempi kuin poliisiasemalla paikan päällä haettu matkustusasiakirja.

Kymmenen vuoden passi ei ole vielä haettavissa

Osa on jäänyt odottamaan passin ja henkilökortin enimmäisvoimassaoloajan muuttumista kymmeneen vuoteen.

Poliisin mukaan passin uusimisen kanssa ei kuitenkaan kannata jäädä odottamaan, sillä muutoksen edellyttämät lainsäädäntö- ja tietojärjestelmämuutokset vievät aikansa.