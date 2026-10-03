Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallituksen pitää helpottaa etenkin työssäkävien ja ammattiliikenteen ahdinkoa.

Hallitus on viime viikosta lähtien neuvotellut keinoista, joilla voitaisiin tuoda helpotusta korkeisiin polttoaineen hintoihin.

Pöydällä ovat olleet muun muassa jakeluvelvoitteen keventäminen, työmatkavähennyksen korottaminen, ammattidieselin aikaistaminen sekä polttoaineveron kevennykset.

– Neuvottelut ovat edenneet, ja alkaa olla kohta ratkaisujen tekemisen paikka, Orpo sanoo asiaa Asian ytimessä -ohjelmassa.

Orpon mukaan oleellista olisi löytää ratkaisu, jolla helpotettaisiin etenkin työssäkäyvien ja ammattiliikenteen tilannetta.

– Ammattiliikenne on erittäin suuressa vaarassa, mikä vaikuttaa koko meidän yhteiskuntaamme, Orpo sanoo.

Suomen yrittäjien mukaan kuljetuskustannusten nousu nostaa hintoja laajalti yhteiskunnassa.

– Taloudessa on ohut liikkumavara käytettäväksi, ja siksi on välttämätöntä käydä kaikki keinot yksi kerrallaan läpi ja katsoa, miten saadaan käytetyllä tukieurolla mahdollisimman suuri vaikutus ongelmaan, ja se ongelma on suuri, Orpo sanoo viitaten polttoaineen hintoihin.

Neuvotteluissa etenkin kokoomus on pitänyt esillä ammattidieselin käyttöönoton aikaistamista. Nykyisen suunnitelman mukaan se kompensoimaan Ammattidieseliä valmistellaan parhaillaan valtiovarainministeriössä. Haasteena sen aikaistamisessa on MTV Uutisten tietojen mukaan ainakin aiemmin ollut muun muassa se, taipuvatko Verohallinnon tietojärjestelmät muutoksen nopeuttamiseen.