Huomenta Suomessa esiteltiin perjantaina historiallista pistoolia. Miten presidentti Pehr Evind Svinhufvudin omistama ase päätyi suoraan lähetykseen?
Huomenta Suomen juontaja Ivan Puopolo aloitti perjantaiaamuna studiohaastattelunsa Pekka Poudan sääennusteen jälkeen tavallisesta poikkeavalla tavalla.
– Minulla on toimiva ase kädessä. Ei ladattu, mutta toimiva, Puopolo totesi.
Puopolo piteli kädessään pistoolia, jonka kerrotaan kuuluneen Suomen tasavallan kolmannelle presidentille Pehr Evind Svinhufvudille.
Ase on peräisin Militariamuseo Karhumäestä. Museon johtaja Vesa Friman ei usko, että asetta olisi koskaan käytetty.
– Se on Svihhufvudin suvusta tullut minulle. Ajatuksena oli se, että se pysyisi Suomessa, Friman kertoo.
Ase on yli 80 vuotta vanha. Asehistoriallisen Seuran puheenjohtajalla Pasi Kesäniemellä ei äkkiseltään tule mieleen toista yhtä merkittävää olemassa olevaa asetta Suomen historiasta.
Kesäniemen mukaan Svinhufvudin aikana ei kuitenkaan ollut epätavallista, että valtion kivääritehtaalla vieraillut sai muistoesineen mukaan.
– Tuo on vikasarjaksi leimattu, eli jollain tavalla viallinen.
Ostaja hakusessa
Friman kertoo, että haluaa varmistua aseen perinnön jatkumisesta myös sen jälkeen, kun aika hänestä jättää.
– Nyt se laitetaan Turengissa huutokauppaan. Katsotaan, löytyykö sille ostaja.
– Syynä on se, että minun jatkajani tuskin saavat tähän enää lupaa, koska aseluvat ovat niin järjettömän kireässä.
Joissakin tapauksissa aseet voidaan myös deaktivoida eli muuttaa pysyvästi ampumakelvottomiksi.
Tähän Friman ei kuitenkaan suostu.
– Tuo on sen tason ase, että se on häväistystä deaktivoida se.
Pehr Evind Svinhufvud toimi Suomen presidenttinä vuosina 1931–1937.