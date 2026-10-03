Lokakuu on jo hyvässä vauhdissa, mutta osassa Suomea eletään yhä termistä kesää. MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta hämmästelee poikkeuksellisen pitkälle venynyttä kesäkautta.
Kalenterin mukaan syksy on jo pitkällä, mutta lämpötilojen perusteella kesä ei ole suostunut väistymään kaikkialla Suomessa, kertoo MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.
– Osassa maata terminen kesä jatkuu ja jatkuu, Pouta kuvaile.
Terminen kesä tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin vuorokauden keskilämpötila pysyy yli 10 asteessa. Termiseen syksyyn siirrytään, kun keskilämpötila laskee pysyvämmin tämän rajan alapuolelle.
Poudan mukaan tilanne on poikkeuksellinen.
– Aika uskomaton tilanne, hän toteaa.
Lämpöä riittää edelleen
Lämpimän sään jatkumisesta kertoo myös lähipäivien ennuste. Poudan mukaan etelässä ja lännessä päivälämpötilat voivat edelleen kohota paikoin noin 15 asteeseen.
Öisinkään lämpötila ei välttämättä laske kovin alas, mikä auttaa pitämään vuorokauden keskilämpötilan korkealla.
Termisen kesän päättymistä ei myöskään voida määritellä yhden viileän päivän perusteella. Ratkaisevaa on, milloin lämpötila laskee pysyvämmin syksyn puolelle.
Poudan mukaan lämpimän ilman virtaus jatkuu Suomeen myös lähipäivinä. Sää on vuodenaikaan nähden erittäin lauhaa, eikä nopeaa muutosta selvästi syksyisempään säähän ole heti näkyvissä.
Kesä on siis ainakin lämpötilojen näkökulmasta saanut tänä vuonna poikkeuksellisen pitkän jatkoajan.