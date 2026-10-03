Niko Saarinen täyttää maanantaina 5. lokakuuta 40 vuotta.

Vuonna 2008 kuvatun Big Brother Suomi -ohjelman neljännen tuotantokauden jälkeen oli selvää, että Niko Saarinen oli tullut jäädäkseen suomalaisten mieliin.

Saarinen poistettiin talosta syntymäpäiväänsä seuranneena lokakuisena aamuna. Syynä oli edellisillan surullisenkuuluisa välikohtaus, kun synttäreitään viettänyt Saarinen heitti viinilasin toista kisaajaa kohti.

BB-taloon oli astunut 47 päivää aiemmin omien sanojensa mukaan "aivan pystymetsästä vedetty", 21-vuotias keravalainen Niko, joka ei ennen koko kansan katseen eteen astumistaan ollut kertonut edes lähipiirilleen tiettyjä perustavanlaatuisia asioita itsestään. Millainen Niko talosta sitten poistui?

– Jos nyt ihan rehellisesti sanotaan, niin krapulainen. Kaikki muistavat synttärini, niin krapulassahan mut sillon perjantaiaamuna häädettiin, Saarinen nauraa.

– Varmasti myös astetta vapautuneempi. Se oli minulle kuitenkin merkityksellinen paikka, siellä uskalsin ensi kertaa sanoa ääneen, että tykkään pojista ja olen homo. Se oli väyläni tulla ulos kaapista.

Lähes 20 vuotta sitten tapahtuneesta viinilasiepisodista lähti liikkeelle Saarisen ura, jonka myötä hänestä on tullut yksi Suomen seuratuimmista ihmisistä sekä suosituimmista mediapersoonista, jonka yrityksen liikevaihto on yli miljoonan.

Saarinen täyttää maanantaina 5. lokakuuta 40 vuotta. Syntymäpäivänsä hän huomioi ostamalla itselleen etukäteislahjan: 14 000 euroa maksaneen Rolex-kellon.

Se merkitsee hänelle paljon. Sitä, millaista elämä nyt on ja millaista hän ei nuorempana edes tohtinut kuvitella.

– En vaikka koskaan ajatellut asuvani omistusasunnossa, sillä olin aina nuorempana ulosotossa tyhmien vaiheideni vuoksi.

– Ehkä tämä on sellainen, mistä tajuaa, että olen tehnyt tosi monta työtuntia tämä eteen.

Niko Saarinen on nykyään miljonääri.Aino Haili / MTV

Jo lapsena Saarinen oli kova esiintymään. Aikuisena hän on tajunnut kaavailleensa jo nuorella iällä itselleen muun muassa juontajan ammattia. Hiljattain hän löysi vanhan päiväkirjansa vuodelta 1996, johon hän oli 10-vuotiaana kirjoittanut itselleen juontokortteja.

Saarisen ansioluettelo on laaja ja vaikuttava. Hän luotsaa podcastiaan Nikotellen, joka on ollut jo vuosia yksi Suomen kuunnelluimmista, ja teki menestyksekästä uraa radiojuontajana aina tämän vuoden kesään asti.

Tällä hetkellä Saarinen on Espanjassa The Love Island Suomi -kuvauksissa, josta hän juontaa nyt kolmannen tuotantokautensa. Syksyllä hänet nähdään MTV:lla myös juontajana Suomen älyttömin julkkis -ohjelmassa sekä panelistina Pirunpelissä. Viime vuonna Saarisesta julkaistiin elämäkerta. Ja lista jatkuu.

Vaikka Saarinen ei osannut kuvitella BB-taloon mennessään, että hänestä tulisi tämän luokan julkkis Suomeen, oli toiveissa toki jo silloin se, että ohjelman kautta saisi media-alan töitä.

– Mutta ajattelinko oikeasti, että istun BB:n jälkeen 18 vuotta myöhemmin tässä Rolex kädessä, niin en taatusti. Eikä uskonut kukaan tuottaja eikä varmaan kukaan ihminen Suomen maassa.

Kun Saarinen astui BB-talosta takaisin muuhun maailmaan, eikä mikään hänen elämässään ollut enää ennallaan sen jälkeen. Hän on tehnyt kovan työn ollakseen se Niko Saarinen, joka tunnetaan nyt kaikkialla Suomessa. Ja Saarinen haluaa, että ihmiset ymmärtävät sen sinnikkyyden, joka on hänet tähän pisteeseen tuonut.

Yllä olevalla videolla kokonaisuudessaa Niko Saarisen 40-vuotishaastattelu, jossa hän kertoo, mikä on hienoin vuoden 2008 jälkeen tapahtunut asia, kuinka pyöreitä tulee juhlia ja mitä haaveita kaiken saavuttaneella mediapersoonalla vielä on.