Koripallon WNBA:ssa suomalaistähti Awak Kuierin Dallas Wingsin kausi päättyi pudotuspelien ensimmäiseen kierrokseen.
Ottelusarjan ratkaisevassa kolmannessa ottelussa Golden State Valkyries päihitti texasilaisjoukkueen kovan nousun päätteeksi lukemin 77–73. Dallas johti ottelua parhaimmillaan 16 pisteellä.
Päälle 30 minuuttia ottelussa pelannut Kuier heitti kuusi pistettä, nappasi neljä levypalloa ja torjui kolme korinheittoyritystä. Kovimman pistesaldon ottelussa keräsi 30 pistettä kirjannut Kuierin joukkuetoveri Arike Ogunbowale.