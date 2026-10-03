Helsingin pormestari Daniel Sazonov saa lapsen.
Helsingin pormestari Daniel Sazonov ja hänen puolisonsa Anita Westerholm kertovat Facebook-julkaisussa odottavansa perheenlisäystä. Myös Westerholm on mukana politiikassa, hän on on RKP:n kaupunginvaltuutettu Raaseporissa sekä opetusministeri Anders Adlercreutzin erityisavustaja.
– Tuleva pienokainen on onnistunut jo tässä vaiheessa opettamaan, mitä tuleman pitää: sekä pakahduttavia onnentunteita että ajoittaista huolta, julkaisussa kerrotaan.
Lapsen odotetaan syntyvän maaliskuussa. Pariskunta kertoo alkuraskauden sujuneen hyvin.
– Onneksemme kaikki on sujunut tähän asti hyvin ja odotuksen alku on itseasiassa mennyt kovin vauhdilla, odottava pariskunta kirjoittaa.
Ylen tavoittama pormestari kertoo pitävänsä perhevapaata lapsen syntymän aikoihin ja sen jälkeen pidemmän aikaa.
– Se ei edellytä pormestarin tehtävässä henkilövaihdoksia eli se mennee normaalein sijaisjärjestelyin, Sazonov kertoo Ylelle.