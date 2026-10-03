Maksussa oleviin eläkkeisiin koskeminen ei kuulu kokoomuksen keinovalikoimaan.
Kokoomus julkaisi tällä viikolla 9 miljardin euron säästölistansa seuraavalle hallituskaudelle. Listalla on muun muassa kahden miljardin euron säästöt eläkejärjestelmään.
Esimerkiksi oppositiopuolue SDP:ssä on tulkittu, että kokoomuksen säästöehdotukset tarkoittaisivat leikkauksia eläkkeisiin.
Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sulkee kuitenkin pois puuttumisen maksussa oleviin eläkkeisiin ensi kaudella.
MTV Uutiset kysyi Orpolta, mistä kahden miljardin euron säästöt ovat löydettävissä eläkejärjestelmästä.
– Kokoomus ei tavoittele sitä, että maksussa oleviin eläkkeisiin kosketaan, Orpo sanoo.
Ette tavoittele, mutta onko se poissuljettua?
– Se ei ole meidän keinovalikoimassamme.
Sen sijaan kokoomus tavoittelee eläkejärjestelmän "vahvistamista", ja vahvistuneesta eläkejärjestelmästä saatavan rahan kanavoimista julkisen talouden vahvistamiseen, Orpo sanoo.