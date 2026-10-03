



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Orpo sulkee pois eläkkeisiin puuttumisen ensi kaudella | MTV Uutiset



Orpo eläkesäästöistä: Tämä keino on poissuljettu 3:31 Orpo kertoo, mistä eläkejärjestelmän säästöjä saataisiin puuttumatta maksussa oleviin eläkkeisiin Julkaistu 03.10.2026 11:09 Maria Nykänen Maksussa oleviin eläkkeisiin koskeminen ei kuulu kokoomuksen keinovalikoimaan. Kokoomus julkaisi tällä viikolla 9 miljardin euron säästölistansa seuraavalle hallituskaudelle. Listalla on muun muassa kahden miljardin euron säästöt eläkejärjestelmään. Esimerkiksi oppositiopuolue SDP:ssä on tulkittu, että kokoomuksen säästöehdotukset tarkoittaisivat leikkauksia eläkkeisiin. Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sulkee kuitenkin pois puuttumisen maksussa oleviin eläkkeisiin ensi kaudella. MTV Uutiset kysyi Orpolta, mistä kahden miljardin euron säästöt ovat löydettävissä eläkejärjestelmästä. – Kokoomus ei tavoittele sitä, että maksussa oleviin eläkkeisiin kosketaan, Orpo sanoo. Ette tavoittele, mutta onko se poissuljettua? – Se ei ole meidän keinovalikoimassamme. Sen sijaan kokoomus tavoittelee eläkejärjestelmän "vahvistamista", ja vahvistuneesta eläkejärjestelmästä saatavan rahan kanavoimista julkisen talouden vahvistamiseen, Orpo sanoo.

– Siellä on elementtejä, joilla tämä on tehtävissä, kuten esimerkiksi se, miltä ajalta eläkettä kertyy.

Näin eläkkeissä voisi säästää

Kokoomus muun muassa poistaisi työeläkkeen kertymisen työttömyyden ja opiskelun ajalta, jolloin työeläkettä kertyisi vain työnteosta, vanhempainvapaista ja varusmiespalveluksen ajalta. Tällä hetkellä työeläkettä kertyy työnteon lisäksi myös esimerkiksi tutkintoon johtavasta opiskelusta ja ansiosidonnaisen työttömyyden ajalta.

Orpon mukaan kertymisen muuttamisen vaikutukset olisivat useita satoja miljoonia euroja.

Työeläkkeet nousevat vuosittain työeläkeindeksin mukaisesti. Tänä vuonna korotus on noin prosentin.

Esimerkiksi valtiovarainministeriö on pitänyt esillä indeksikorotusten jäädytyksiä yhtenä säästökeinoja. Budjettipäällikkö Mika Niemelä on sanonut, ettei mitään säästökohdetta pitäisi sulkea pois.

Vuonna 2015 Alexander Stubbin hallitus jarrutti työeläke- ja kansaneläkeindeksien nousua säästötoimena siten, että vuonna 2015 työeläkkeet, kansaneläkkeet ja muut näihin indekseihin sidotut etuudet nousisivat vain 0,4 prosenttia, eivätkä 1,1 prosenttia. Säästöjä syntyi arviolta yhteensä noin 230 miljoonaa euroa valtiolle, kunnille ja yksityisen sektorin eläkemenoihin.

Jos kävisi niin, ettei kolmikantaneuvotteluissa sopua löydy, oletteko valmis siinä tilanteessa tarkastelemaan vaikkapa työeläkkeiden indeksikorotusten jarruttamista?

– Jos kolmikantajärjestöt eivät löydä ratkaisua, siirtyy vastuu eduskunnalle ja hallitukselle. Mutta se ei muuta niitä välineitä mihinkään. Siinäkin tilanteessa haluamme löytää sen eläkejärjestelmästä, Orpo sanoo.

Kokoomus jättää säästöohjelmassaan eläkejärjestelmän vahvistamisen toteutustapojen löytämisen kolmikanta-, eli työmarkkinajärjestöjen neuvoteltavaksi. Jos kolmikanta ei pääse sopuun tavoitellun suuruisesta uudistuksesta, hallitus ja eduskunta tekevät päätökset.

Orpon mukaan työeläkkeisiin ei ole varaa puuttua muun muassa siksi, että suurin osa eläkkeistä on pieniä, ja koska kotitalouksien ostovoimaa ja luottamusta tulee pitää yllä.

– Suurin osa suomalaisten työeläkkeistä on melko pieniä, ja tavoitteemme on, että huolehditaan ihmisten ostovoimasta.

Työeläkkeitä maksettiin viime vuonna lähes 40 miljardia euroa. Työeläkkeet kuitenkin rahoitetaan pääosin työntekijöiden ja työnantajien maksamilla työeläkemaksuilla, ja vain pieneltä osin valtion budjetista, minkä vuoksi työeläkkeistä leikkaaminen ei toisi suoraan vastaavia säästöjä valtion budjettiin.

Kokoomus kuitenkin kaavailee, että eläkejärjestelmän vahvistamisen ja työeläkemenojen pienenemisen hyödyt saataisiin valtion budjettiin esimerkiksi muuttamalla eläkemaksuja ja verotusta siten, että kokonaisverorasitus ei muutu, mutta velkaa kerryttävä sektori vahvistuu.

Käytännössä se voisi tarkoittaa, että esimerkiksi työntekijöiden työeläkemaksuja voitaisiin pienentää, mutta verotusta jossain muualla kiristää.

Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa Orpo paljastaa myös, milloin ratkaisua hallituksen polttoaineen hintoja koskevissa neuvotteluissa voidaan odottaa.

Katso Orpon koko haastattelu MTV Katsomossa.

Lue myös: