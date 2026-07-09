Ruokavirasto muistuttaa lemmikkieläinten kanssa matkustavia uusista maahantulovaatimuksista Suomeen palattaessa.

Lemmikkien kanssa matkustaminen ja lemmikkien siirrot yli rajojen ovat yhä yleisempiä. Samalla lisääntyy tautiriski, muistuttaa Ruokavirasto tiedotteessaan.

EU:n alueella lemmikin kanssa matkustettaessa lemmikillä pitää olla säädetyt rokotukset ja lääkitykset voimassa, lemmikin on oltava tunnistusmerkitty ja lemmikillä on oltava mukana lemmikkieläinpassi.

Passista näkyvät muun muassa voimassaolomerkinnät rabiesrokotteesta (yli 12-viikkoiset) ja loislääkityksen antoajankohta.

Passissa on tärkeää olla myös ajantasaiset tiedot omistajasta, koska vain passiin merkitty omistaja saa matkustaa lemmikin kanssa ilman terveystodistusta (Traces-todistus).

Huolehdi ekinokokkoosilääkityksestä

Useimmista maista Suomeen saapuessa koirat on lääkittävä ekinokokkoosia vastaan 1–5 vuorokautta ennen niiden maahantuloa tai tuonnissa on noudatettava niin sanottua 28 vuorokauden sääntöä.

Jos käy koiran kanssa esimerkiksi Ruotsissa, Virossa tai Espanjassa, koiralla täytyy olla voimassa oleva ekinokokkoosilääkitys ennen kuin palaa Suomeen.

Jos matka on lyhyt eikä ekinokokkoosilääkitystä ehditä antaa matkakohteessa, lääkitys pitää aloittaa jo Suomessa ennen matkalle lähtöä.