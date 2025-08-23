Näillä ohjeilla selviät kotiin, jos passisi katoaa ulkomailla

Matka ulkomailla voi saada ikävän käänteen, jos passi tai muu vastaava asiakirja katoaa kesken reissun. Kysyimme ulkoministeriöltä, miten tilanteesta selviää.

Hyvin sujunut matka ulkomailla voi saada ikävän käänteen, jos oma passi ei olekaan enää visusti tallessa.

Mitä silloin siis pitäisi tehdä, jos passi tai muu tärkeä asiakirja pääsee katoamaan ulkomailla?

Ulkoministeriön verkkosivuilla neuvotaan ottamaan yhteyttä paikalliseen poliisiin, jolle voi tehdä tapahtuneesta ilmoituksen.

Tämän jälkeen ulkoministeriön konsulipalvelujen passi- ja notaaripalvelujen yksikönpäällikkö Anna Eskon mukaan uutta passia tai henkilökorttia kannattaa hakea ulkomailla Suomen suurlähetystöstä tai konsulaatista.

– Hakijan on oltava henkilökohtaisesti läsnä. Asiakirjoja voidaan tapauskohtaisesti myöntää myös pikatoimituksella, jolloin ne saapuvat noin kahdessa viikossa.

Suomalaiset voivat myös kääntyä toisen EU-maan edustuston puoleen, jos lähistöllä ei ole Suomen omaa edustustoa.

Tällöin Suomen kansalainen ei voi hakea passia tai henkilökorttia, mutta hänelle voidaan myöntää niin sanottu ETD-matkustusasiakirja (Emergency Travel Document).

– Sen avulla voi matkustaa takaisin kotimaahansa tai lähimpään valtioon, jossa on Suomen edustusto, josta hän voi sitten hakea Suomen passia tai henkilökorttia.

Voinko jäädä jumiin ulkomaille?

Moni suomalainen saattaa miettiä, voiko ulkomaille jäädä tällaisessa tilanteessa jumiin.

Tähän askarruttavaan kysymykseen ulkoministeriö vastaa seuraavasti.

– Suomalaisella on aina oikeus palata kotimaahan. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin todeta, että henkilön on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja oikeutensa matkustaa esimerkiksi rajanylityksessä.

Esko huomauttaa, että matkustajaan saattaa kohdistua vaatimuksia myös toisen valtion lakien perusteella. Tämän lisäksi lentoyhtiöillä on omat toimintasääntönsä.

– Tapausten ollessa moninaisia ja yksilöllisiä niitä tarkastellaan aina vallitsevien olosuhteiden valossa ja toimitaan niiden mukaisesti.

Nämä asiakirjat käyvät henkilöllisyyden todistamiseen

Jotta matka ei pysähtyisi henkilöllisyystodistuksen puutteeseen, sitä kannattaa pitää aina mukana ja voimassa.

Matkailijan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä esimerkiksi virallisella henkilökortilla tai passilla. Henkilökortti riittää EU-alueella, mutta muualla tarvitaan passi. Ajokortti taas ei käy todistuksena.

Joissakin maissa passin on oltava voimassa vähintään puoli vuotta maahan saapumisesta. Lisäksi joihinkin maihin vaaditaan viisumi eli tilapäinen maahantulolupa lyhytaikaiselle vierailulle.

Mitä jos matkalla onnistuu hukkaamaan myös puhelimen sekä kaikki henkilöllisyyden todistamiseen käyvät asiakirjat?

Eskon mukaan tilanteeseen voi varautua esimerkiksi jättämällä kotimaahan omille sukulaisille valokopion passista.

– Yleensä keinot varmistua henkilöllisyydestä kyllä löytyvät. Jos valokopio on olemassa, sen voi lähettää passin tai muun omaisuuden hukanneelle ihmiselle skannattuna, jolloin sen voi esimerkiksi tulostaa.

Itse tunnistautuminen onnistuu samalla tavalla kuin muillakin asiakirjoja myöntävillä viranomaisilla, kuten poliisilla.

Poliisi pystyy tunnistamaan henkilön ilman henkilöllisyyden todentavia ja voimassaolevia asiakirjoja, mutta se vie aikaa. Siinä voi käyttää apuna esimerkiksi vanhaksi mennyttä passia tai henkilökorttia.

Passin saa ulkomailla halvimmillaan 235 eurolla

Uusi passi pitää maksaa heti. Suomalaisten kannattaa siis varmistaa, että lompakossa tai tilillä on tarpeeksi rahaa.

Passi maksaa ulkomailla vähintään 235 euroa. Niin sanotun pikapassin eli normaalia nopeamman toimituksen saa 255 eurolla. Henkilökortti maksaa ulkomailla 60 euroa.

Käsittelymaksu peritään myös silloin, jos asiakirjaa ei lopulta myönnetä.

Esko kertoo, että hätäpassi taas myönnetään kotimatkaa varten hätätilanteissa, mutta se on voimassa enintään vuoden. Se maksaa 255 euroa.

– Kannattaa muistaa, että kaikki maat eivät hyväksy sitä virallisena matkustusasiakirjana.

Hätäpassin voi saada Suomen edustustosta jopa saman päivän aikana. Tavallinen passi ja henkilökortti valmistetaan Suomessa.

– Niiden toimitusaika ulkomaille on yleensä noin kaksi viikkoa.

Kadonneen tilalle haettavan passin hakuprosessia voi nopeuttaa siitä otetulla valokopiolla tai valokuvalla.

Ulkoministeriö ei kommentoinut, kuinka monta passia suomalaisilta on kadonnut ulkomailla vuosien varrella.