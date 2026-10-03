– Se olikin yllättävän vaikuttavaa ja kova paikka, koska siinä tuli tietenkin mieleen veljeni, joka päätyi samanlaiseen ratkaisuun, ja vielä köyden kanssa, ja onnistui siinä. Kyllä siinä kävi niin syvällä ajatuksissaan ja kyllä se vaan vaikutti, vaikka kuvittelin, että tottakai eläydyn siihen. Mutta sitten kun siinä on vielä omakohtainen, henkilökohtainen kokemus, niin kyllä se on sillä tavalla ollut kaikista vaikuttavin.