Jarmo Koski näytteli aikanaan Salatut elämät -sarjassa kohtauksen, joka muistutti häntä isoveljensä Riston traagisesta poismenosta.
Salatut elämät -sarjassa vuosina 1999-2013, 2017 sekä 2020-2021 Seppo Taalasmaata näytellyt Jarmo Koski, 75, ei koskaan unohda yhtä Salkkarit-kohtausta.
Se oli, kun Seppo päätyi tekemään päätöksen yrittää riistää oma henkensä. Seppo yritti sarjassa itsemurhaa hirttäytymällä.
Koski kertoo sarjan tuottajan lähestyneen näyttelijää aikanaan kertomalla tälle hyvissä ajoin ennakkoon, että tällainen kohtaus olisi tulossa ja kysyen tältä tarvitsisiko hän jonkinlaista konsultaatiota tai apua asian tiimoilta.
– Sanoin, että ei, minä olen ammattilainen ja teen sen tottakai, etteihän siinä mitään, se on kohtaus muiden joukossa, Koski kertoo MTV Uutisille.
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Jarmo Koski kohtasi näytellessään Seppo Taalasmaata kohtauksen, joka muistutti hänen isoveljensä Riston kohtalosta.
Kohtaukseen valmistautuessaan ja varsinkin sitä tehdessään Koski kuitenkin ymmärsi, miten henkilökohtainen se oli.