Sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolinilmoitus on julkaistu.
27-vuotiaana kuolleen Olivia Oraksen kuolinilmoitus julkaistiin lauantaina Helsingin Sanomissa.
Kuolinilmoituksessa kerrotaan, että Oras on siunattu läheisten läsnä ollessa.
HS:ssä julkaistussa ilmoituksessa on katkelma Céline Dionin kappaleen sanoituksista sekä Edith Södergranin runosta.
Kuolinilmoituksessa kerrotaan, että Olivia Oraksen äidin Johanna Oraksen taidekartano on avoinna sunnuntaina Olivian muiston kunnioittamiseen.
Sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli mentyään tajuttomaksi helsinkiläisellä kauneusklinikalla syyskuun alussa. Oraksen kuolemaan on liitetyn Plastic Surgery Centerin toiminnassa oli viranomaisen mukaan useita puutteita.
Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena.
Olivia Oraksen vanhemmat Johanna ja Reijo Oras ovat sanoneet uskovansa, että heidän tyttärensä kuolemaan liittyy vakavia selvitettäviä kysymyksiä.
– Meille vahvistui myös käsitys siitä, että Olivian kuolema olisi saattanut olla estettävissä, he kertoivat aiemmin.
Vanhemmat ovat palkanneet avukseen potilasturvallisuuteen erikoistuneen asianajajan.
Kauneusklinikan portaille tuotiin kuolematapauksen jälkeen kynttilöitä.