Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin Sebastian Aho avasi joukkueensa maalitilin tälle kaudelle kotiottelussa Washington Capitalsia vastaan. Suomalainen myös hämmentyi saamastaan jäähytuomiosta.

Ahon ylivoimamaali toisen erän lopulla oli kuitenkin laiha lohtu vieraiden kurittaessa hallitsevaa mestaria 5–2-lukemin. Aholle tuomittiin ottelun loppuhetkillä kahden minuutin rangaistus väkivaltaisuudesta, kun hän oli paininut vastustajan kanssa. Suomalainen ei ollut yhtä mieltä tuomiostaan.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Aho hämmentyi jäähytuomiosta.©Icon Sportswire All Rights Reserved

Carolina hävisi aiemmin viikolla kauden avausottelunsa jatkoajalla Florida Panthersille 0–1-lukemin.

New York Rangersin Eeli Tolvanen löi tyhjään maaliin 2–0-loppulukemat Detroit Red Wingsiä vastaan. Rangers-vahti Joonas Korpisalo oli sivussa kokoonpanosta alavartalovamman vuoksi.

Katso alta Ahon jäähytilanne sekä maali.