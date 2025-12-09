Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

– Kyllä se oli esihenkilöurani haastavin hetki, Purokoski-Vainio sanoo.

Maria Purokoski-Vainio on HR-konsultti ja työelämävalmentaja. Uransa aikana Purokoski-Vainio on toiminut myös irtisanojan roolissa.

Irtisanotuksi joutuminen ei varmasti ole kenellekään miellyttävää, mutta miltä tuntuu olla se potkujen antaja?

Maria Purokoski-Vainio kertoo, että irtisanomisessa huomion tulisi keskittyä irtisanottavaan.

Tuoreessa Asian ytimessä -dokumentissa Juho-Pekka Palomaa avaa tuoreessa dokumentissa kokemuksiaan työttömyydestä ja sen alkamisesta.

Palomaa irtisanottiin silloisesta työpaikastaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Hän työskenteli tuottajana animaatio- ja kuvitusfirmassa.