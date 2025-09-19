Moni johtaja kokee vaatimukset mahdottomiksi. Silti suurin osa kokee pärjäävänsä hyvin.

Mehiläisen työelämäkyselyn mukaan 67 prosenttia johtajista kokee itselleen asetetut vaatimukset mahdottomiksi.

– Johtajat kokevat työssään stressiä, riittämättömyyden tunnetta sekä turhautumista, tutkimuksen tulokset osoittavat.

Samaan aikaan valtaosa (97 prosenttia) kuitenkin kokee pärjäävänsä työssään hyvin tai melko hyvin. Miksi tuloksissa on niin valtava ristiriita?

– Se on aika inhimillistä. Kyllähän johtajilla on aika voimakas tarve näyttäytyä suoriutuvina ja työnsä hallitsevina yksilöinä. Siinä mielessä tulokset eivät yllätä, mutta kyllä siinä on toksista positiivisuuttakin mukana, tutkimuksen tuloksia Huomenta Suomessa arvioi Mehiläisen johtava työterveyspsykologi Suvi Suortamo.

Mikä sitten on todellisuus? Suortamo arvioi sen löytyvän pintaa syvemmältä.

– Pinta kiiltää, mutta kyllä pinnan allakin johtajilla ajoittain kuohuu, Suortamo sanoo.

Älä tule paha pomo, tule hyvä pomo – millainen on hyvä johtaja?

Yllä olevaan kysymykseen on mietitty vastauksia jo vuosikymmenten, tai ehkä jopa ikuisuuden, ajan. Onko siihen yksiselitteistä vastausta?

Työelämään keskittyvän Lähtijät-podcastin toimitusjohtaja Liisa Holma on sitä mieltä, että hyvän johtajan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu ennen kaikkea huolenpito hänen omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisesta.

Hyvä johtaja on myös kiinnostunut alaistensa työhyvinvoinnista.

– Hän oikeasti on kiinnostunut siitä, miten hänen tiiminsä parhaalla mahdollisella tavalla onnistuu omassa työssään, Holma linjaa.

Suortamo nostaa tärkeään rooliin sosioemotionaaliset taidot.

– Ihmisten johtamisen taito ja sosiaaliset taidot ylipäätään. Ja toinen on hyvä paineensietokyky ja kyky säädellä omia tunteita, Suortamo tiivistää.

MTV Uutiset esitti saman kysymyksen myös Helsingin kauppakeskus Triplassa asioineille suomalaisille. Asiantuntijoiden nostamat taidot korostuivat myös kansalaisten keskuudessa.

– [Hyvä pomo on] Tasapuolinen, myötätuntoinen, kuuntelee, ottaa huomioon erilaisuuden ja hyväksyy sen, sanoo Riikka Melvasalo.

Millainen on sitten huono pomo? Saako pomon olla alaistensa kaveri? Katso Huomenta Suomen keskustelu aiheesta kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Alla aiheesta lyhyempi uutisjuttu.

1:41 Valtaosa esihenkilöistä kokee riittämättömyyttä.