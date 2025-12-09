"Krista Kiuru osaa tarvittaessa käyttää valtaa", sanoo kansanedustaja Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on ollut jälleen otsikoissa. Kansanedustajat ovat istuneet pitkissä maratonkokouksissa Krista Kiurun (sd.) puheenjohtamassa valiokunnassa.

Valiokunnan jäsenet Bella Forsgrén (vihr.) ja Henrik Wickström (r.) eivät ainakaan myönnä, että Kiuru tai sote-valiokunnan asiat olisivat ilmestyneet heidän yöuniinsa.

– Ei sote-valiokunta eikä Krista Kiuru ole tullut uniini. Ja olen ihan tyytyväinen siihen, että näin ei ole tapahtunut, Wickström vitsailee Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.

– En ainakaan muista yksittäistä unta, jossa olisin käsitellyt jotakin sote-valiokunnan asiaa. Mutta sanotaanko näin, että tänä syksynä olen nukkunut paremmin kuin aikaisempina syksyinä. Valiokunta ei isosta työmäärästään huolimatta ole ehkä ollut niin vauhdikas kuin joinain muina vuosina, Forsgrén miettii.

"Välillä toivoisin jämäkkyyttä"

Perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakso kirjoitti sunnuntaina Krista Kiurun "pälpättävän jonnin joutavia ja viivyttävän kokouksia taktisesti". Laakso ei itse kuulu sote-valiokuntaan.