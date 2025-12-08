Valiokunnassa tulee yleensä ruuhkaa, kun budjettilakeja pitää käsitellä nopealla aikataululla, jotta ne saadaan käsiteltyä eduskunnassa ennen joulua ja osana ensi vuoden budjettia.

Sheikki Laakso kritisoi Krista Kiurua.

Laakso mainitsee, että presidentin itsenäisyyspäivän juhlien jälkeen valiokunnan edustajat ovat kokoustaneet kymmenen tuntia. Laakson mukaan Kiuru "pälpättää jonninjoutavia" ja viivyttää kokouksia taktisesti.

"Hölynpölyä"

– Hallituksen lakiesitykset ovat sitä paitsi usein perustuslain vastaisia. Tämän takia olemme joutuneet istumaan valiokunnassa kokonaisia päiviä ilman, että näemme päivän valoa, sanoo Kiuru.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kokousti itsenäisyyspäivän jälkeisenä sunnuntaina kaksitoista tuntia. Seitsemän tuntia meni toimeentulotukea koskevien muutosten käsittelyyn ja viisi apteekkilainsäädäntöön. Apteekkilainsäädännön käsittely jatkui vielä maanantaina kaksi ja puoli tuntia, jotta valiokunta sai mietintönsä valmiiksi. Eduskunnan valiokunnat eivät yleensä työskentele viikonloppuisin tai maanantaisin.