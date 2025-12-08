Valiokunnassa tulee yleensä ruuhkaa, kun budjettilakeja pitää käsitellä nopealla aikataululla, jotta ne saadaan käsiteltyä eduskunnassa ennen joulua ja osana ensi vuoden budjettia.
Sheikki Laakso (ps.) kritisoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua (sd.) työpaikkakiusaamisesta eilen illalla Facebookissa.
Laakso mainitsee, että presidentin itsenäisyyspäivän juhlien jälkeen valiokunnan edustajat ovat kokoustaneet kymmenen tuntia. Laakson mukaan Kiuru "pälpättää jonninjoutavia" ja viivyttää kokouksia taktisesti.
– Maakunnan edustajat ei pääse kotia välissä edes käymään, kun demaripuheenjohtaja terrorisoi kaikkia.
Kiuru sanoo MTV Uutisille, että Laakson kritiikki on täyttä hölynpölyä.
– Sheikki ei edes itse istu valiokunnassa.
– Olemme käsitelleet loput budjettilait hirveällä aikataululla. Muiden valiokuntien koko vuotta vastaavaa työmäärää seitsemässä viikossa.
– Hallituksen lakiesitykset ovat sitä paitsi usein perustuslain vastaisia. Tämän takia olemme joutuneet istumaan valiokunnassa kokonaisia päiviä ilman, että näemme päivän valoa, sanoo Kiuru.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta kokousti itsenäisyyspäivän jälkeisenä sunnuntaina kaksitoista tuntia. Seitsemän tuntia meni toimeentulotukea koskevien muutosten käsittelyyn ja viisi apteekkilainsäädäntöön. Apteekkilainsäädännön käsittely jatkui vielä maanantaina kaksi ja puoli tuntia, jotta valiokunta sai mietintönsä valmiiksi. Eduskunnan valiokunnat eivät yleensä työskentele viikonloppuisin tai maanantaisin.
Viikonlopun kokous rauhallinen
Vasemmistoliiton varajäsen valiokunnassa Pia Lohikoski tuurasi sunnuntaina Aino-Kaisa Pekosta (vas.) kymmenen tuntisessa kokouksessa. Lohikosken mukaan tunnelma pitkässä kokouksessa oli hyvä, vaikka kokous kesti.
– Kokous meni oikein asiallisesti. Jos mietinnön luonnos saadaan vasta samana päivänä, opposition täytyy saada tehdä muutosesityksiä. Se kuuluu normaalikäytäntöihin. Myös hallitus teki itse muutosesityksiä. Niissäkin vierähti tunti, jos toinenkin, sanoo Lohikoski MTV Uutisille.
– Hallitus on asettanut tämän aikataulun, eihän se oppositiota haittaisi, vaikka menisi ensi vuodelle. Tärkeintä kuitenkin on, että asiat käsitellään huolellisesti, hän painottaa.
Keskustelu kokoustekniikasta tarpeellinen
Hallituspuolue RKP:n valiokuntavastaava Henrik Wickström sanoo MTV Uutisille olevansa samaa mieltä Lohikosken kanssa. Sunnuntain ja maanantain kokoukset sujuivat ilman mitään isompaa ongelmaa. Wickström peräänkuuluttaa kuitenkin, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käytäisiin keskustelua työtapojen kehittämisestä.
– Kaikilla on erilainen tapa johtaa kokouksia, mutta viimekädessä se on puheenjohtajan tehtävä viedä keskustelua eteenpäin.
– Pitäisi keskustella kokoustekniikasta, kuinka tehdään muutosesityksiä, jotta kokouksia voitaisiin sujuvoittaa. Olisi myös hyvä sopia miten pidetään puheenvuorot järkevän pituisina.
– Olisi hienoa, jos vuoden päästä emme olisi jälleen samassa tilanteessa, kuin kolmena edellisenä vuonna, sanoo Wickström toiveikkaana.