Wille Rydman (ps.) sanoo haluavansa varmistaa, ettei taloudellista tehokkuutta haeta vääristä paikoista.

Tulevan sosiaali- ja terveysministerin niskassa ovat noin 200 miljoonan euron sopeutuspaineet. Pestinsä jättävän Kaisa Juuson (ps.) tilalle valittu Wille Rydman (ps.) näkee summan pienenä, kun se suhteutetaan kymmenien miljardien sote-budjettiin.

– Sopeutuksetkin on osaltaan toteutettava, koska meidän on huolehdittava siitä, että rahat riittävät myös tulevien sukupolvien palveluiden järjestämiseen, Rydman sanoo STT:lle.

Hän sanoo, että sote-sektorin säästökohteiden tulee olla "mahdollisimman vähän kivuliaat", mutta ei vielä paljasta, mistä ne löytyvät.

– Jos julkisesti ottaisin siihen kantaa, niin se ei varmastikaan tekisi neuvotteluista muiden puolueiden kanssa ainakaan helpompia.

Presidentti Alexander Stubb nimittää Rydmanin uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi perjantaina.

Helsinkiläisetkin osaavat kyläpäälliköidä

Perussuomalaisten suunnasta on esitetty tiukkaa kritiikkiä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä kohtaan, joiden on väitetty jarruttavan leikkauskohteiden löytämistä. Rydman sanoo odottavansa hyvää yhteistyötä kovien asiaosaajien kanssa.

– Lähtökohta on se, että päätökset tehdään poliittisella tasolla ja virkamiesvalmistelu tukee sitä päätöksentekoa. Uskon, että tämä lähtökohta ymmärretään ja jaetaan laajasti ministeriössä, Rydman sanoo.

Helsinkiläistä sote-ministeriä ei ole nähty Suomessa sitten 2000-luvun alkupuolen. Voiko sote-ministerille olla hyötyä siitä, että ei tunne lukkarinrakkautta esimerkiksi maakuntasairaaloita kohtaan?

– Minun täytyy kyllä todeta, että ihan samanlaista kyläpäälliköintiä ja siltarumpuilua osaavat kyllä helsinkiläisetkin harrastaa kuin kaikki muutkin maakuntasatraapit, Rydman vastaa.

Hän lisää, että ministerin pitää tietysti katsoa ennen kaikkea valtakunnallista kokonaisetua, jossa palvelut taataan kaikkialla Suomessa asuville. Rydman haluaa alleviivata, että Petteri Orpon (kok.) hallitus ei ole lakkauttanut yhtään sairaalaa eikä ole lakkauttamassa.