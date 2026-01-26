Suomalaisyritykset ovat kiinnostuneita vähentämään riippuvuuttaan yhdysvaltalaisista pilvipalveluista.

Presidentti Donald Trumpin hallinnon viimeaikaiset toimet ja puheet ovat saaneet suomalaisyritykset ja julkisen sektorin toimijat pohtimaan, onko heidän datansa turvassa Yhdysvalloissa.

– Keskeisin riski varmasti tällä hetkellä on tämä geopoliittinen riski. Eli huoli siitä, että ensimmäistä kertaa voitaisiin käyttää tällaistakin asetta, mikäli se on Amerikan omien etujen mukaista, sanoo Solitan kaupallinen johtaja Aleksi Issakainen.

Suomalaiset yritykset ja julkisen sektorin toimijat ovatkin heränneet etsimään vaihtoehtoisia tietoteknisiä ratkaisuja yhdysvaltalaisten palveluiden tilalle. Riskit on tunnistettu myös Valtionhallinnossa.

Vaihtoehtoja etsitään Euroopasta

Yhdysvaltojen Cloud Act -laki velvoittaa maan teknologiayhtiöt antamaan viranomaisille pääsyn hallussaan olevaan dataan, vaikka tiedot sijaitsisivat Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Tällä hetkellä Suomessa ollaan lähes täysin riippuvaisia amerikkalaisista pilvipalveluista.

Kysyntä eurooppalaisista pilvipalveluista on asiantuntijan mukaan kasvanut valtavasti.

– Päälle sadan yrityksen eri päättäjien kanssa viimeisen vuoden aikana on tullut käytyä keskustelua ja voi sanoa, että melkeinpä kaikkien kanssa tämä aihe on jollain tavalla noussut puheenaiheeksi, kertoo Tero Kauhanen pilviasiantuntijapalveluita tarjoavasta