Yritykset voivat kolmella toimenpiteellä vahvistaa tietoturvaansa, asiantuntija kertoo MTV Uutisille.
Suomi on tällä hetkellä lähes täysin riippuvainen amerikkalaisista pilvipalveluista ja tietoteknisistä ratkaisuista.
Suomalaisyrityksissä ja julkisella sektorilla on herännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon viimeaikaisten toimet ja puheiden myötä huoli siitä, onko heidän datansa turvassa Yhdysvalloissa.
Suomalaiset toimijat ovatkin kasvavassa määrin selvittäneet vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdysvaltalaisille palveluille.
Lue lisää: Onko data turvassa Trumpin kaudella? Suomalaisyritykset etsivät vaihtoehtoja USA:n pilvipalveluille
Kolme toimenpidettä
Yhdysvaltalaisiin pilvipalveluihin liittyvät riskit on tiedostettu myös Valtionhallinnossa. Nopeita toimenpiteitä ei kuitenkaan ole luvassa, sillä siirtymä esimerkiksi eurooppalaisiin tietoteknisiin palveluihin vaatii runsaasti aikaa ja investointeja.
Tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvän teknologiayhtiö Solitan kaupallisen johtajan Aleksi Issakaisen mukaan riskit on tärkeä huomioida.
Hän kehottaakin yrityksiä tarkastelemaan vaihtoehtoja kolmen toimenpiteen kautta.
Kolme toimenpidettä yrityksille datan turvaamiseksi: