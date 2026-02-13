Foodoran lähtö Suomesta jättää Woltin monopoliasemaan Suomessa, minkä seuraukset voivat olla huonot.

Ruokalähettipalvelu Foodora ilmoitti tänään lähtevänsä Suomesta. Yrityksen sovellus ja -kuljetuspalvelu toimivat normaalisti 27. helmikuuta saakka, minkä jälkeen palvelut eivät ole enää saatavilla.

Foodoran mukaan lopetuspäätös koskee noin 80 palkallista työntekijää. Yhtiö ei kerro, kuinka moni sen lähetti menettää työnsä.

Foodoran lähtöpäätös jättää jo ennestään määräävässä asemassa Suomessa olleen Woltin monopoliasemaan.

Suomessa Foodoran markkinaosuus on ollut 20–30 prosenttia.

Kilpailun katoaminen voi näkyä karusti sekä palvelun heikentymisenä että hintojen nousuna, varoittaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

– Aina kun yksi yritys pääsee hallitsevaan asemaan, niin se johtaa käyttäjien kannalta sekä kuluttajan että yrittäjien kannalta huonoon tilanteeseen, Lappi varoittaa.

– Se voi näkyä kuluttajille ja se voi näkyä myös ravintoloille, jotka molemmat joutuvan maksamaan siitä, jos Woltin lähettipalveluita käyttävät.

Jättiyritys tulossa Suomeen

Maailmalla laajasti käytetty Uber Eats ilmoitti viime lokakuussa laajentavansa toimintaansa tänä vuonna Suomeen.

Ruoan ja päivittäistavaroiden kotiinkuljetusta tarjoava yritys tekee oman sovelluksensa kautta yhteistyötä yli miljoonan ravintolan ja kauppiaan kanssa yli 10 000 kaupungissa.

Timo Lapilla ei ole Uber Eatsin Suomeen tulosta tarkempaa tietoa, mutta hän toivottaa yrityksen tervetulleeksi Suomeen.

– Kilpailu on paras lääke sekä palvelun parantamiseen, että myös hintoihin.