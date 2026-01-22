Nurmijärvelle on mahdollisesti nousemassa Euroopan mittakaavallakin merkittävä datakeskus., jonka arvioidaan työllistävän yhteensä jopa 700 ihmistä.
Uudenmaan Nurmijärvelle suunnitellaan merkittävää datakeskusta. Hankkeen taustalla on singaporelainen datakeskuskehittäjä DayOne.
Nurmijärven kunta kertoo, että kaavailtu datakeskushanke on Suomen ja Euroopankin mittakaavassa merkittävä.
Kaavaillun investoinnin arvoa ei kerrota tiedotteessa. Alustavan arvion mukaan Klaukkalan hanke voisi kuitenkin olla jopa 3–4 kertaa suurempi kuin DayOnen Lahdessa käynnissä oleva datakeskushanke. Lahteen rakennettavan datakeskuksen arvo on 1,2 miljardia euroa.
Nurmijärven kunnan mukaan datakeskusalueen arvioidaan työllistävän yhteensä jopa 700 työntekijää.
– Datakeskus tuo huomattavaa elinvoimaa alueelle. Se luo työpaikkoja sekä avaa innostavia mahdollisuuksia yritystoiminnalle Nurmijärvellä, sanoo kunnanjohtaja Outi Mäkelä tiedotteessa.
Kunnan suurin kiinteistökauppa
Datakeskus sijoittuisi Klaukkalaan Sudentullin alueelle, joka on Nurmijärven kunnan omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on 96 hehtaaria.