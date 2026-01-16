Ässien ja Ilveksen välinen perjantain jääkiekon SM-liigaottelun erätauko venyi jääkone-ongelman vuoksi.
Ässät–Ilves on toinen SM-liigan perjantaikierroksen kello 19.30 käynnistyneistä myöhäisotteluista. Porissa käytävä taisto on avauserän jälkeen tilanteessa 1–1; Ilveksen Jens Lööke tasoitti matsin pukukoppimaalilla 19 sekuntia ennen erätaukoa (video alla).
1:04Ilveksen Jens Lööke osui 19 sekuntia ennen ensimmäistä erätaukoa.
Toisen erän alkaminen kuitenkin viivästyi jääkoneen rikkoutumisen vuoksi. Korvaava jääkone saatiin myöhemmin jäälle, ja toinen erä päästiin lopulta käynnistämään kello 19.42. Erätauosta tuli noin 40 minuutin mittainen.
Juttua päivitetty viimeisimmäksi kello 20.47 toisen erän käynnistymisen jälkeen.