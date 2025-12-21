Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n puheenjohtaja Johan Eliasch on kertonut Bildille tulevien olympialaisten lumiongelmista.

Milano-Cortinan talviolympialaiset käynnistyvät 6. helmikuuta, mutta kisajärjestelyt ovat laajalti vielä kaikkea muuta kuin valmiina. Vielä Milanossa rakennusvaiheessa olevan jääkiekkoareenan lisäksi myös muillakin kisapaikkakunnilla riittää tehtävää.

FIS:n puheenjohtaja Johan Eliasch kertoi, että varsinkin Livignossa, jossa järjestetään freestylehiihdon ja lumilautailun kilpailut, on suuria ongelmia lumitilanteen kanssa.

– Italian hallituksella ja kisojen isäntäalueilla on vielä paljon tehtävää ja heidän on nopeutettava valmisteluitaan. Soittelemme kolmesti päivässä, aamuisin, päivisin ja iltaisin. Heillä on ongelmia lumenluonnin kanssa. Sen suhteen on tullut viivästyksiä. Valitettavasti Italian hallitus ei ole vielä myöntänyt rahoitusta, joten järjestäjät käyvät selviytymistaistelua, Eliasch kommentoi saksalaislehti Bildin mukaan.

Yksi ongelman juurisyistä liittyy tykkilumenluontiin. Tekojärven, jonka vedellä tykkilumi on tarkoitus luoda, 20 miljoonan euron arvoinen rakennusprojekti saatiin valmiiksi vasta marraskuun lopulla.

Tykkilumetuksen oli tarkoitus alkaa jo viime viikolla, mutta teknisten ongelmien vuoksi alku on Bildin tietojen mukaan viivästynyt.